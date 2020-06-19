وزيرة الصحة: نسبة إشغال المستشفيات بمرضى كورونا 6 آلاف سرير من أصل 35 ألفا

ماجد تمراز

قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إنه في النصف الثاني من شهر 5 جرى افتتاح 120 مستشفى بقوة استيعابية 35 ألف سرير وحوالى 4 آلاف غرفة رعاية مركزة، مشيرة إلى أن نسبة الإشغال 6 آلاف و500 سرير من إجمالي 35 ألف سرير، وأن هناك كافة الرعاية الصحية في المستشفيات التي توفر الرعاية الصحية لمرضى فيروس كورونا.



وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن نسب الشكاوى قل بنسبة كبيرة فيما يتعلق بعدم وجود أسرة في المستشفيات، معللة السبب أن المواطن لم يكن يرغب في التصديق بأن يتوجه لمستشفى قريبة منه فيتوجه إلى مستشفيات الحميات فتسبب ذلك في زحام بتلك المستشفيات، وعندما فتحت تلك المستشفيات تم حل الأزمة، وتلك الأزمة استمرت لفترة.



وأضافت وزيرة الصحة أن الدواء الخاص بشركة جلياد بمجرد إنتاجه سيتم تجربته على المرضى ضمن بروتوكول العلاج الذي توفره الوزارة للمرضى، مشيرة إلى أن العلاج ببلازما المتعافين جرى توفيره في 25 محافظة وأثبت فاعلية كبيرة في علاج الحالات الحرجة، موجهة الشكر لكل من تبرع، مشيرة إلى الدواء الإنجليزي "ديسكاميثاوزون" الذي يجرى الحديث عليه الآن يتم استخدامه بالفعل في بروتوكول العلاج المصري لمواجهة فيروس كورونا المستجد.