اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 02:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نقابة الإعلاميين: البرامج الطبية يجب أن تخضع للرقابة ونتصدى لكل منتحلى الصفة

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:00 ص
نقابة الإعلاميين: البرامج الطبية يجب أن تخضع للرقابة ونتصدى لكل منتحلى الصفة رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن نقابة الإعلاميين تدافع عن أصحاب المهنة الحقيقين من خلال عضويتهم والتزامهم بميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني التى تلزم الإعلامي على أداء عمله وفقاً للمعايير المهنية طبقًا للدستور والقانون.
 
وأضاف عدلي في تصريحات لـ" اليوم السابع":"لدينا أزمة حقيقة في بعض البرامج التى "تشتري هواء" من بعض المحطات وتقدم محتوى يضر بالمجتمع من خلال تقديم ضيوف ليس لديهم المؤهلات العلمية، وبالتالي يجب أن تخضع مثل هذه البرامج لضوابط شديدة حتى يتجنب المجتمع الأخطاء الجسيمة التى نراها، خاصة في البرامج الصحية التى تمس حياة المواطن".
 
وأشار عدلي إلى أن دور النقابة التصدي للبرامج غير الهادفة والتى قد تتسبب في أذى للمجتمع، البرامج التي تهدف لتحقيق مكاسب وشهرة بعيدا عن محتوى ومضمون يضيف للمشاهد وتشجع النقابة إبراز دور النماذج الناجحة المتخصصة.
 
وذكر أيمن عدلي أن النقابة تتصدى لتلك البرامج بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام خاصة برامج بيع الهواء والتى ستخضع قريبا لقيود وشروط بحيث لن تسمح النقابة بظهور أي مقدم برامج على الشاشات إلا بتصريح وموافقة النقابة حفاظا على الذوق العام وحماية العقل المصري من بعض البرامج التى تسئ إلى الشخصية المصرية من خلال محتوى هابط يكون هدفه إحداث وقيعة وفتنة بين أبناء الوطن الواحد ومن لا يلتزم يعرض نفسه للمسائلة القانونية والمنع من الظهور نهائيا على الشاشات فلا ظهور الا بتصريح وموافقة نقابة الاعلاميين ومن لا يلتزم يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
 

نقابة الاعلاميين

البرامج الطبية

اخبار مصر

ايمن عدلى

الاعلاميين

اخر الاخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دراسة تكشف: فيسبوك حذف 2.5 مليون مشاركة روجت للشائعات أثناء أزمة كورونا

دراسة تكشف: فيسبوك حذف 2.5 مليون مشاركة روجت للشائعات أثناء أزمة كورونا

نكشف بالدلائل.. "شاومينج" ينصب على طلاب الثانوية قبل 48 ساعة من الامتحانات

نكشف بالدلائل.. "شاومينج" ينصب على طلاب الثانوية قبل 48 ساعة من الامتحانات

الأوقاف: "الأدب مع الله والخلق" موضوع خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب

الأوقاف: "الأدب مع الله والخلق" موضوع خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب

8 أرقام تكشف أزمة قطاع الطيران والسفر العالمى بسبب كورونا.. تعرف عليها

8 أرقام تكشف أزمة قطاع الطيران والسفر العالمى بسبب كورونا.. تعرف عليها

نقابة الإعلاميين: البرامج الطبية يجب أن تخضع للرقابة ونتصدى لكل منتحلى الصفة

نقابة الإعلاميين: البرامج الطبية يجب أن تخضع للرقابة ونتصدى لكل منتحلى الصفة

"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة