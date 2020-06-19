نقابة الإعلاميين: البرامج الطبية يجب أن تخضع للرقابة ونتصدى لكل منتحلى الصفة

كتب محمد السيد

أكد أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن نقابة الإعلاميين تدافع عن أصحاب المهنة الحقيقين من خلال عضويتهم والتزامهم بميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني التى تلزم الإعلامي على أداء عمله وفقاً للمعايير المهنية طبقًا للدستور والقانون.

وأضاف عدلي في تصريحات لـ" اليوم السابع":"لدينا أزمة حقيقة في بعض البرامج التى "تشتري هواء" من بعض المحطات وتقدم محتوى يضر بالمجتمع من خلال تقديم ضيوف ليس لديهم المؤهلات العلمية، وبالتالي يجب أن تخضع مثل هذه البرامج لضوابط شديدة حتى يتجنب المجتمع الأخطاء الجسيمة التى نراها، خاصة في البرامج الصحية التى تمس حياة المواطن".

وأشار عدلي إلى أن دور النقابة التصدي للبرامج غير الهادفة والتى قد تتسبب في أذى للمجتمع، البرامج التي تهدف لتحقيق مكاسب وشهرة بعيدا عن محتوى ومضمون يضيف للمشاهد وتشجع النقابة إبراز دور النماذج الناجحة المتخصصة.

وذكر أيمن عدلي أن النقابة تتصدى لتلك البرامج بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام خاصة برامج بيع الهواء والتى ستخضع قريبا لقيود وشروط بحيث لن تسمح النقابة بظهور أي مقدم برامج على الشاشات إلا بتصريح وموافقة النقابة حفاظا على الذوق العام وحماية العقل المصري من بعض البرامج التى تسئ إلى الشخصية المصرية من خلال محتوى هابط يكون هدفه إحداث وقيعة وفتنة بين أبناء الوطن الواحد ومن لا يلتزم يعرض نفسه للمسائلة القانونية والمنع من الظهور نهائيا على الشاشات فلا ظهور الا بتصريح وموافقة نقابة الاعلاميين ومن لا يلتزم يعرض نفسه للمسائلة القانونية.