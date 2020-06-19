موجز المحافظات.. إيجابية تحليل كورونا لرجاء الجداوى بعد 27 يوما فى العزل

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الجمعة، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

إيجابية تحليل كورونا لرجاء الجداوى بعد 27 يوما فى العزل الصحى بالإسماعيلية.. تدهور حالتها النفسية بعد تأخر تعافيها.. أسرتها تطالب محبيها بالدعاء لها.. والطبيب المعالج: نتيجة التحليل لن تؤثر على خروجها

تتواجد الفنانة الكبيرة، رجاء الجداوى، لليوم الـ27 داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، بعد تعرضها للإصابة بفيروس كورونا، فى 27 رمضان الماضى، عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي.

أمن الشرقية يعيد طفلا لأحضان أسرته بعد 24 ساعة من تغيبه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في أقل من 24 ساعة، من إعادة طفل عمره 7 سنوات لأحضان أسرته، بعد تركه المنزل للتوجه إلى أقارب والدته وضل الطريق

صحة كفر الشيخ والتأمين الصحى والإسعاف يرفعون درجة الاستعداد لامتحانات الثانوية

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن المديرية استعدت بخطة لتأمين لجان الثانوية العامة صحيًا وذلك من خلال تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا

521 شابا وفتاة يتقدمون لاختبارات فريق متطوعى الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له الانتهاء من الاختبارات التحريرية للمتقدمين للالتحاق بفريق متطوعى الغربية، والتى استمرت على مدار اليومين الماضيين

حملات لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات فى سفاجا

كلفت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، إدارة المواقف بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بشن حملات لمتابعة التزام جميع السائقين والركاب بارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات

فيديو.. العثور على 1000 خفاش فى منزل مهجور بالخانكة

ألف خفاش هاجمت منزلا مهجورا بمدينة الخانكة محافظة القليوبية، وأثارت حالة من الرعب والفزع خوفًا من انتشار فيروس كورونا، على اعتبار أن الخفاش أحد أسباب ظهور الفيروس فى البداية.

صور.. تفاصيل مشروع تطوير "عزبة محسن" الكبرى ضمن خطة تطوير العشوائيات

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إشارة البدء في تطوير منطقة مربع محسن الكبرى بنطاق حي المنتزة أول بتكلفة تقدر بـ 108.2 مليون جنيه،

"تعليم الدقهلية" جاهزة لاستقبال 47 ألف طالب بـ 156 لجنة للثانوية العامة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بمتابعة استعدادات وجاهزية اللجان الامتحانية

طبيب بالمنيا يدشن مبادرة لمتابعة حالات مصابى كورونا بالحجر المنزلى

دشن الدكتور هانى اسحق استشارى أمراض الروماتيزم ومفتش صحة المنيا ووكيل إدارة العلاج الحر سابقاً، مبادرة لمتابعة حالات مصابي فيروس كورونا، وذلك عبر صفحة بموقع التواصل الإجتماعي

"صحة الإسكندرية": خروج 34 حالة تعافى من كورونا بمستشفيات العزل

قال الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة، رئيس غرفة إدارة أزمة فيروس كورونا بالإسكندرية، إن عدد المتعافين من الإصابة بمرض كوفيد 19 الذى يسببه فيروس كورونا، الذين خرجوا من مستشفيات العزل بالإسكندرية بلغ 34 حالة.