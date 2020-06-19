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مستشفى قنا العام: تعافى وخروج 14 حالة من المصابين بكورونا.. صور

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:42 م
مستشفى قنا العام: تعافى وخروج 14 حالة من المصابين بكورونا.. صور تعافى وخروج المصابين من المستشفى
قنا - وائل محمد

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أعلنت مستشفى قنا العام للحجر الصحى، عن تعافى وخروج 14 من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم على مدار الأيام الماضية.

خرج المصابين وسط حالة من الفرحة  التى ارتسمت على وجوه المتعافين، بعد قضائهم فترة من المعاناة والألم، حتى أثبتت نتائج عيناتهم سلبية التحاليل التى أجريت لهم.

قدم المتعافين من فيروس كورونا المستجد، الشكر لإداة المستشفى وأطقمها الطبية على رعايتهم واهتمامهم بالمرضى خلال فترة تلقيهم العلاج، وتحملهم مخاطر التعامل مع المرضى، حتى تماثلهم للشفاء.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحى، بعد ظهور نتائج التحاليل لعدد من المرضى المحجورين بالمستشفى، ثبتت سلبية 14 منهم وتماثلهم تماما للشفاء من الفيروس، وتقرر خروجهم صباح اليوم الجمعه، مع إعطائهم النصائح الطبية اللازمة للتعامل المحيطين خلال الفترة المقررة من قبل وزارة الصحة.

وأشار الديب، إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 28 حالة، بعد خروج متعافين على فترات متقاربة خلال الأيام القليلة الماضية والتى لا تتجاوز أسبوعين، لافتاً إلى إن المستشفى بأطقمها الطبية و كافة العاملين يحاولون بذل كل ما لديهم من جهد، حتى يتماثل جميع  المصابين للشفاء.

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تعافى وخروج المصابين من المستشفى 

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تعافى وخروج المصابين من المستشفى 

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تعافى وخروج المصابين من المستشفى 


 

 


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فيروس كورونا

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