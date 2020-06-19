اليوم السابع
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مديرية طب بيطرى كفر الشيخ تعلن تحصين 85 ألف رأس ضد حمى الوادى المتصدع

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:00 ص
مديرية طب بيطرى كفر الشيخ تعلن تحصين 85 ألف رأس ضد حمى الوادى المتصدع حملات تحصين الماشية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف عبد اللاه، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحصين 85 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة ، ومازالت عمليات التحصين والترقيم مستمرة،مؤكدة أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات ،وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باتباع  المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، نظراً لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال عبداللاه ، تم تحصين أكثر من ألف و472، منشأة حكومية ومؤسسة من مؤسسات الدولة على مستوى المحافظة ، ومنها تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة ، و13 مجلس مدينة ،وتطهير المدارس ومكاتب البريد  كما يتم تحصين الأكمنة بشكل يومي وترش السيارات المارة بالأكمنة وبمداخل ومخارج المحافظة ، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، يتابع بشكل يومي ، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار ، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة ، وآخرها ضبط 22 طن من اللحوم ما بين فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم إعدام 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي  .

حملات تحصين الماشية (1)
حملات تحصين الماشية 

 

حملات تحصين الماشية (2)
حملات تحصين الماشية 
 
حملات تحصين الماشية (3)
حملات تحصين الماشية 

 

حملات تحصين الماشية (4)
حملات تحصين الماشية 

 

حملات تحصين الماشية (5)
حملات تحصين الماشية 

 

حملات تحصين الماشية (6)
حملات تحصين الماشية 

 

حملات تحصين الماشية (7)
حملات تحصين الماشية 

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