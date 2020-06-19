اليوم السابع
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مديرية التموين بالأقصر تحرر 28 محضرا ومخالفة بينها نصف طن سكر ناقص الوزن

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:00 ص
مديرية التموين بالأقصر تحرر 28 محضرا ومخالفة بينها نصف طن سكر ناقص الوزن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم خلال الأيام الماضية إطلاق عدة حملات مكثفة لضبط المخالفات التموينية، حيث أسفرت الحملات على مدار الأيام الماضية عن تحرير 28 محضرا ومخالفة تموينية متنوعة.

وأضاف وكيل تموين الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك الحملات نجحت فى تحرير عدد 28 محضر ومخالفة تموينية ضد المخالفين من المخابز والمحلات التجارية، حيث كانت أبرز المضبوطات ضبط نصف طن سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار 40جرام في الكيلو الواحد ضد أحد متعهدي تعبئة السكر.

وكان قد أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة تقديم الخدمات التموينية للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث أنه قام مواطني محافظة الأقصر المقيدين تموينياً منذ بدء شهر يونيه الجارى، بصرف سلع تموينية بمبلغ 34.9 مليون جنيه بنسبة 80.7% من إجمالى الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.6 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي لعدد 73500 بطاقة تموينية، قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر مايو، وتم صرف 36.7 مليون رغيف بلدي بالبطاقات التموينية بمعدل 2.6مليون رغيف / يوم، وتم صرف كمية من الدقيق البلدي قدرها 2331.600 طن  من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم.

وأوضح أنه خلال المتابعات تم رصد إنتظام حركة الأسواق والاسعار خلال الفترة الماضية وبالاسعار المناسبة وكذلك المواد البتروليه والبوتاجاز بالاسعار الرسمية المقررة ودون أي معوقات.


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