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محمد بن زايد يهنئ ملك المغرب بنجاح الجراحة: نسأل الله أن يديم موفور الصحة

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:08 م
محمد بن زايد يهنئ ملك المغرب بنجاح الجراحة: نسأل الله أن يديم موفور الصحة محمد بن زايد
كتب هيثم سلامة

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هنأ الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العاهل المغربى محمد السادس ملك المغرب، بنجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا.

وكتب محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر:"هنأت أخي الملك محمد السادس خلال اتصال هاتفي بنجاح العملية الجراحية التي أجراها .. ونقلت إليه تحيات رئيس الدولة وتمنياته له الشفاء .. نسأل الله تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والسعادة والعمر المديد .. وللمملكة المغربية وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار".

محمد بن زايد عبر تويتر
محمد بن زايد عبر تويتر

 

من جانب آخر، يشار إلى أن العاهل المغربى، محمد السادس، أجرى عملية جراحية، بمستشفى القصر الملكى بالرباط، وقال القصر الملكى فى بيان، إن الملك محمد السادس عملية كللت بالنجاح، بمستشفى القصر الملكى بالرباط، بحسب "سبوتنيك".

وأضاف البيان، "أن العملية جاءت بسبب عودة ظهور اضطراب فى الإيقاع الأذينى للقلب"، (وهو معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع يحدث فى الغالب عندما تواجه الغرفتان العلويتان فى القلب إشارات كهربائية فوضوية)، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية وبحسب البيان استخدم الأطباء تقنية "التردادت اللاسلكية فى العملية التى أجريت للمك محمد السادس.

وأكد البيان أن العملية كللت "بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التى أجريت لجلالته يوم 26 فبراير 2018 بباريس، ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي".

وكان العاهل المغربى قد أجرى عملية جراحية عام 2018 بفرنسا، وذلك بعد كشف الفحوصات الطبية "وجود عدم انتظام فى إيقاع نبض القلب"، ويحكم الملك محمد السادس ( 56 عاما) المغرب منذ يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.


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