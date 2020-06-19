اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يكلف وكيل التعليم بمتابعة الاستعدادات لماراثون الثانوية العامة

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:24 م
محافظ الدقهلية يكلف وكيل التعليم بمتابعة الاستعدادات لماراثون الثانوية العامة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الجمعة على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بمتابعة استعدادات وجاهزية اللجان الامتحانية لأمتحانات الثانوية العامه لبدء ماراثون الامتحانات لطلاب الثانوية العامه هذا العام الدور الأول للعام الدراسى 2019/2020.

 وقال وكيل الوزارة انه تنفيذا لتكليفات المحافظ فإن اللجنة الثلاثية المسئولة عن مارثون الثانوية العامة إتخذت كافة الاجراءات الوقائية والإدارية وتتابع الوقوف على مدى جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال 47 ألف732 طالب وطالبة أمام 156 لجنة امتحانية للإمتحانات المقرر بدءها من الأحد الموافق 21 يونيو حتى 21 يوليو 2020م.

 واضاف انه يتم ايضا الأطمئنان على اللجان من حيث الإنتهاء من فرش اللجان  وتوافر وسائل الإنارة والتهوية الجيدة والتأكد من نظافة اللجان وتعقيمها وتطهيرها وضرورة تكثيف أعمال النظافة  والتطهير يوميا.

و الالتزام بمواعيد الدخول سواء للطلبة والسادة القائمين عن اعمال الامتحانات  بكافة مستوياتهم الوظيفية حتى يتسنى لهم الاطمئنان عليهم  والتأكد  من ارتداء الكمامات واتخاذ كافة التدابير اللازمة من تعقيم ذاتى بمدخل اللجنة والتأكيد على ضرورة  التباعد الأجتماعى وتنظيم دخول الطلاب من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا بعد المسح الحرارى للطلاب.

وقد اكد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة والتصدى بكل حزم لاى محاولة للغش ومنع اصطحاب التليفونات المحمولة داخل اللجان سواء للطلبة أو الملاحظين، مشيرا إلى ضرورة القيام بوضع الجدول فى أماكن واضحة وكذا كافة التعليمات الخاصة بالإمتحانات لتيسير الاطلاع عليها وتنفيذها بكل دقه وحزم .

 

 


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