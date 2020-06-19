محافظ البحر الأحمر يعيد النظر فى قرار غلق الفندق المخالف للضوابط

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أنه سيتحدث مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة، بشأن إعادة النظر فى قرار غلق الفندق السياحى الذى صدر قرار بغلقه بسبب إقامته حفل لنزلائه بالمخالفة للضوابط والاشتراطات التي أقرها مجلس الوزراء .

وأكد محافظ البحر الأحمر في تصريحات صحفية له عن أن سيتم إعادة النظر في غلق الفندق لعدم تسريح العمال وسيتم اخذ إقرار علي مالك الفندق بعدم تسريحهم وعدم تكرار مثل تلك الواقعة .

كان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد أصدر قرارا بإيقاف أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر عن مزاولة النشاط السياحي، وذلك لعدم إلتزام المنتجع باشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إيقاف ترخيص المدير المسئول عن ادارة هذا المنتجع.

ومن جانبه أكد عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية على أن الوزارة لن تسمح بأى تقصير او عدم التزام ولو بسيط بأى من الضوابط لأى منشأة فندقية أو سياحية، وذلك حرصا من الوزارة على صحة العاملين والسائحين وكافة النزلاء وسمعة البلاد السياحية.

جدير بالذكر أن قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة كان قد أجرى تحقيقا موسعا أمس مع المسئولين بهذا المنتجع السياحى، وذلك بعد أن اثبتت عمليات التفتيش والمتابعة التى يقوم بها القطاع على المنشآت الفندقية مخالفة هذا المنتجع، حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية.