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ماذا تعرف عن "المحفظة النقدية للكارت الذكى" لاستقلال خطوط مترو الأنفاق؟

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:00 م
ماذا تعرف عن "المحفظة النقدية للكارت الذكى" لاستقلال خطوط مترو الأنفاق؟ مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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ماذا تعرف عن "المحفظة النقدية للكارت الذكى" التى تستخدم لاستقلال خطوط مترو الأنفاق والهدف منها؟.. الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لخصت نظام المحفظة النقدية لتذاكر الرحلة الوحيدة فى النقاط العالية:
1. يمكنك شراء مجموعة من التذاكر مشحونة على الكارت الذكى.
2. الشحن بأى مبلغ فئة 10 جنيهات ومضاعفاتها حتى 200 جنيه .
3. الكارت يكون لحامله ( بدون إسم ) ويمكن استخدامه من قبل أكثر شخص.
4. استعمال الكارت غير مرتبط بمدة محددة .
5. يمكن شحن نفس الكارت لعدة مرات فى حالة عدم تلف الكارت .
6. يمكن شراء الكارت المشحون من جميع محطات المترو بخطوطة الثلاثة.
7- سعر الكارت الذكى الذى ستشحن عليه المحفظة النقدية 25 جنيه تدفع خلال استخراجه لأول مرة.
8- الهدف من هذا النظام راحة الركاب وتوفير الوقت الذى كان يستغرقه الراكب قبل كل رحلة لشراء تذكرة ورقية لرحلة واحدة.
 
 

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