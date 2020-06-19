ماذا تعرف عن "المحفظة النقدية للكارت الذكى" لاستقلال خطوط مترو الأنفاق؟

كتب رضا حبيشى

ماذا تعرف عن "المحفظة النقدية للكارت الذكى" التى تستخدم لاستقلال خطوط مترو الأنفاق والهدف منها؟.. الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لخصت نظام المحفظة النقدية لتذاكر الرحلة الوحيدة فى النقاط العالية:

1. يمكنك شراء مجموعة من التذاكر مشحونة على الكارت الذكى.

2. الشحن بأى مبلغ فئة 10 جنيهات ومضاعفاتها حتى 200 جنيه .

3. الكارت يكون لحامله ( بدون إسم ) ويمكن استخدامه من قبل أكثر شخص.

4. استعمال الكارت غير مرتبط بمدة محددة .

5. يمكن شحن نفس الكارت لعدة مرات فى حالة عدم تلف الكارت .

6. يمكن شراء الكارت المشحون من جميع محطات المترو بخطوطة الثلاثة.

7- سعر الكارت الذكى الذى ستشحن عليه المحفظة النقدية 25 جنيه تدفع خلال استخراجه لأول مرة.

8- الهدف من هذا النظام راحة الركاب وتوفير الوقت الذى كان يستغرقه الراكب قبل كل رحلة لشراء تذكرة ورقية لرحلة واحدة.