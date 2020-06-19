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فيديو.. ولى عهد أبو ظبى يقود طائرة هيلوكوبتر خلال تفقده منشآت بترولية

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:32 ص
فيديو.. ولى عهد أبو ظبى يقود طائرة هيلوكوبتر خلال تفقده منشآت بترولية محمد بن زايد
كتب هيثم سلامة

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تداول مستخدمو موقع انستجرام "فيديو" لقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،  ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، طائر هيلوكوبتر خلال زيارته إلى منشآت شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " للتكرير والبتروكيمياويات في الرويس.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#صقر_العرب ❤️🇦🇪

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وكان إطلع الشيخ محمد بن زايدعلى سير الأعمال ومبادرات النمو والتطوير في منشآت أدنوك في الرويس، معربا عن فخره بالجهود المبذولة من الفرق العاملة، حيث نشر مجموعة من الصور أثناء الزيارة، وعلق "اطلعت على سير الأعمال ومبادرات النمو والتطوير في منشآت أدنوك في الرويس.. فخور بجهود الفرق العاملة لضمان استمرارية الإنتاج لخدمة الاقتصاد الوطني.. الإمارات ماضية في العمل على تطوير قدراتها في قطاع الطاقة وتعزيز قاعدة صناعية متطورة لبناء اقتصاد مستدام"

وكان الشيخ محمد بن زايد، قد أكد تضامنه الإمارات العربية المتحدة، الكامل مع المملكة الأردنية، والرفض القاطع لخطوة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية بصورة غير قانونية.

محمد بن زايد (1)
 
وكتب محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر: "أكدت لأخي الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي .. تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن الشقيق، ورفضنا القاطع لخطوة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية بصورة غير قانونية .. نتحرك سياسيًا ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غيرالمشروعة".
 
محمد بن زايد (2)

وكان حذر الملك عبد الله الثانى عاهل الأردن، من أن تحرك إسرائيل المزمع لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة الشهر القادم سيهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.


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أبو ظبى

دولة الإمارات

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