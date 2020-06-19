فريق طبى سابع يتسلم مهام العمل بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شهدت مستشفى العزل فى قها، بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، استلام الطاقم الطبى السابع الجديد، مهام عمله، بقيادة كلا من الدكتور محمود حسب الله والدكتور على طبل، اعتبارًا من اليوم ولمدة 14 يومًا مقبلة وسط حالة من الفرحة والنشاط معبرين عن فرحتهم بتلك المهمة من أجل خدمة الوطن والمرضى، وقدمت مستشفى قها للحجر الصحى بمحافظة القليوبية،الشكر والتقديم لطاقم الطبى السادس بالمستشفى من أطباء وتمريض ،مشيدة بجهودهم وعملهم الدؤوب فى خدمة المرضى ورعايتهم.

وكانت قد اعلنت مستشفى قها للحجر الصحى بمحافظة القليوبية،خروج 7 متعافين من فيروس كورونا المستجد بعد ورود تقارير المسحتين التى أجريت لهم وأثبتت تعافيهما من الفيروس ليتزايد اعداد المتعافين الى 288

وقالت الدكتورة أسماء عربى رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 288 شخصا، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين بالفيروس.