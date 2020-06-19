اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 09:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تسجل أدنى حصيلة وفيات بكورونا خلال آخر 5 أيام

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:23 م
فرنسا تسجل أدنى حصيلة وفيات بكورونا خلال آخر 5 أيام كورونا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية ، اليوم الجمعة ، تسجيل 14 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أدنى حصيلة وفيات في آخر 5 أيام.
ويرتفع بذلك إجمالى الوفيات فى فرنسا منذ تفشى الوباء إلى 29617 ، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية .


كما انخفض عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات إلى أدنى معدل منذ 23 مارس الماضى ، إذ يخضع حاليا 9970 شخصا للعلاج، أي بانخفاض قدره 155 مريضا عن أمس الخميس.


ويعالج 727 مريضا في وحدات العناية المركزة، وهي أقل حصيلة بالنسبة لهذه الفئة منذ 17 مارس الماضى .


كورونا

فرنسا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة