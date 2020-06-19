اليوم السابع
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ضبط سيدة تستولي على أموال المواطنين بزعم منحهم قروض ميسرة

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:06 م
ضبط سيدة تستولي على أموال المواطنين بزعم منحهم قروض ميسرة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط ربة منزل لقيامها بالإشتراك مع آخر فى ممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بدعوى تقديم تسهيلات للحصول على قروض ميسرة، فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على أصحاب والإستيلاء على أموال المواطنين.

تلقت الأجهزة وزارة الداخلية عبر الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت بلاغاً من أحد الأشخاص، بتضرره من بعض الأشخاص ينتحلون صفة شركة وهمية لمنح قروض ميسرة للراغبين شريطة تحويل مبلغ مالى كرسوم إدارية على حساب بريدى خاص بربة منزل.

من خلال تكثيف الجهود بجمع المعلومات وإجراء التحريات تبين ورود عدد كبير من الحوالات البريدية بإسم ربة المنزل المُشار إليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة) تتراوح من (1600 جنيه) إلى (10 آلاف جنيه)، وأكدت التحريات قيامها بالإشتراك مع عاطل(مقيم بمحافظة الجيزة) فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين عن طريق الإعلان عبر إحدى القنوات الفضائية عن مجموعة من أرقام هواتف المحمول للتواصل مع المواطنين الراغبين فى الحصول على قروض ميسرة وطلبهم من المواطنين تحويل مبالغ مالية كرسوم إدارية على حساب ربة المنزل.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد من الوقائع "غير محرر عنها بلاغات سابقة،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


نصب

جرائم النصب

الداخلية

قروض

قروض حسنة

حوادث

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