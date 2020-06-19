صحة كفر الشيخ والتأمين الصحى والإسعاف يرفعون درجة الاستعداد لامتحانات الثانوية

كفر الشيخ _ محمد سليمان

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن المديرية استعدت بخطة لتأمين لجان الثانوية العامة صحيًا وذلك من خلال تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب والمراقبين بحيث لا تزيد اللجنة عن 14 طالبًا وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، تأمين سيارات الإسعاف لجميع لجان الثانوية العامة فضلاً عن تأمين الطرق والمدارس فى الداخل والخارج، وتواجد الأطباء المتخصصين والزائرات الصحيات داخل اللجان، وتوفير المواد المطهرة والمعقمة وكواشف rapid test لقياس درجة حرارة الطلاب والمدرسين قبل دخول اللجان.

وقالت سلام، إن وزيرة الصحة أن الفئات العمرية الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد من 10 إلى 19 عامًا، مؤكدة توفير كافة الرعاية الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية على أكمل وجه والتواصل المستمر مع غرفة عمليات الصحة والمحافظة لمتابعة الموقف أولاً بأول منذ بدء الامتحانات وحتى نهايتها.

وفى سياق متصل، رفع مرفق الإسعاف، بقيادة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام الإسعاف، درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز المحافظة حيث وصلت أعداد سيارات أسطول هيئة الإسعاف المصرية كفر الشيخ إلى 100سيارة إسعاف مجهزة مع نسبة تشغيل تتراوح من 70 الى 80% لكل قطاع خلال فترة تنفيذ الخطة.

وأشار مرفق الإسعاف إلى وضع السيارات العاملة فى حالة استنفار خارجى على الطرق طول فترة تنفيذ الخطة تمركز السيارات فى الاماكن المحدده والتمركزات على الطريق الدولى الساحلى.

وسيتم متابعة السيارات فى كل قطاع عدد 2 مشرفين للعمل الميدانى لمده 24 ساعة يوميا لمتابعه السيارات فى أماكن تواجدها والإشراف على تسليم وتسلم السيارات فى المواعيد المحددة ومتابعة تجهيز السيارات من الأجهزه الطبية والميكانيكية لتكون جاهزة للخدمة الإسعافية والتحرك مع السيارات وتوجيها فى موقع الحدث.

وفى نفس السياق، أعلن فرع التأمين الصحى بكفرالشيخ بقيادة الدكتور أحمد فرج قاسم، تشكيل لجنة تضم مديرى المناطق بالفرع ومديرى عيادات الصحة المدرسية بالفرع، مهامها التأكد من صلاحية أجهزة الضغط بالمدارس والمرور الدائم على اللجان ومتابعة سير العمل بها وتسليم الواقيات الطبية للفرق المشاركة وتسليم بيان حالات الاشتباه بكورونا وبيان الحالات المحالة للمستشفيات فور انتهاء زمن الامتحان.