شعبة الأدوية: هيئة الدواء تضخ ملايين الأدوية الخاصة بالمناعة لمواجهة كورونا

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن هيئة الدواء المصرية ضخت كميات كبيرة من الأدوية الخاصة ببروتوكول العزل المنزلى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد للسوق المحلى وذلك فى الفترة من 8 يونيو وحتى أمس 17 يونيو من الشهر الجارى، وذلك حدوث نقص فى هذه الأنواع من الأدوية خلال الـ3 أسابيع الماضية ومع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس والعزل المنزلى من المصابين والمخالطين لهم تم توفير كميات كبيرة لسد احتياجات المواطنين فى الأسواق.

وأضاف عوف فى تصريح خاص لليوم السابع، أن معظم هذه الأدوية يتم صرفها من مختلف الصيدليات على مستوى الجمهورية والتى يقارب عددها الـ70 ألف صيدلية على أن يتم صرفها بروشته طبية لكى تصل جميع الأنواع للمصابين بالفيروس والمخالطين لهم فى العزل المنزلى خلال هذا المرحلة ، وجاءت الكميات التى تم ضخها كالتالى :

1 إزيثرومايسين أقراص 982 ألف و 568 عبوة .

2 إجمالى ازيثرومايسين شراب 474 الف و401 عبوة .

3 إجمالى باراسيتامول أقراص 2 مليون و 800 ألف و 781 عبوة .

4 إجمالى باراسيتامول شراب 650 ألف زجاجة .

5 إجمالى زنك أقراص مليون شريط و 8 آلاف و 700 ألف .

6 إجمالى فيتامين سى أقراص مليون و228 ألف و 442 عبوة .

7 إجمالى فيتامين سى - زنك أقراص 95 ألف عبوة .

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن هذا الكميات تسد احتياجات المواطنين من استكمال كميات أخرى جارى تصنيعها فى مصانع الدواء المصرية، يأتى ذلك بعد اجتماع هيئة الدواء مع الشركات ومصانع الدواء للاتفاق على توفير كافة الموافقات الاستيرادية للمواد الخام فى مدة زمنية قصيرة لسرعة الاستيراد وتسهيل التصنيع وتوفير احتياجات المواطنين مع ارتفاع حالات الإصابة وسرعة تعافى المصابون فى اقرب وقت .

كما تم الاتفاق على تصدير الأدوية التى لديها مخزون كافى يتراوح من 9 أشهر إلى عام كامل فى السوق المحلى وتوفير الفائض للخارج لتوفير العملة الصعبة لمصانع الدواء واستخدامها فى استيراد المواد الخام .