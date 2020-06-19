اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شباب قرية "الهميصة" بشمال سيناء يعقمون المنشآت الرياضية استعداد لعودة الأنشطة

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:17 م
شباب قرية "الهميصة" بشمال سيناء يعقمون المنشآت الرياضية استعداد لعودة الأنشطة شباب قرية الهميصة
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قرية الهميصة إحدى قرى مركز بئر العبد بشمال سيناء ، قيام  عدد من الشباب بحملة تطوعية، قاموا خلالها بتعقيم منشآت رياضية استعدادا لعودة النشاط الرياضى، وأعلنت الإدارة الرياضية برمانة، أن فريقا من الشباب المتطوعين نفذوا الحملة انطلاقا من مركز شباب الهميصة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، ووكيل مديرية الشباب والرياضة كليب راشد، وإشراف محمد عبدالقادر مدير إدارة الشباب والرياضة برمانة.

وقام  الشباب بتعقيم وتطهير مركز شباب الهميصة والملعب الخماسي بالمركز وصالات الأنشطة بالمركز والمكتبة، ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وشارك مجموعة من الشباب المتطوعين من ابناء قرية نجيلة إحدى قرى مركز بئر العبد بشمال سيناء فى حملة تنفيذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا خلالها قاموا بتعقيم مكتبة القرية ومنشأت رياضية ومقرات حكومية اضافة للمحلات ومنازل الأهالى .

وأعلن مركز شباب قرية نجيلة، تعقيم وتطهير مركز الشباب والملاعب الخاصة بالمركز وبعض المؤسسات الحكومية بالقرية وبعض المحال التجارية، هذا ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وكانت مناطق بوسط سيناء شهدت اليوم تنفيذ حملات توعية بالوقاية من كورونا بمناطق وسط سيناء ، واعلنت الإدارة الصحية بمركز نخل بوسط سيناء تنفيذها حملات توعية بالوقاية من فيروس كورونا ، تضمنت توزيع مطبوعات وعقد ندوات استهدفت المواطنين فى مقرات المصالح الحكومية .

شباب قرية الهميصة (1)
 
شباب قرية الهميصة (2)
 
شباب قرية الهميصة (3)
 
شباب قرية الهميصة (4)
 
شباب قرية الهميصة (5)

شمال سيناء

قرية الهميصة

بئر العبد

سيناء

الشباب والرياضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة