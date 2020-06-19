شباب قرية "الهميصة" بشمال سيناء يعقمون المنشآت الرياضية استعداد لعودة الأنشطة

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت قرية الهميصة إحدى قرى مركز بئر العبد بشمال سيناء ، قيام عدد من الشباب بحملة تطوعية، قاموا خلالها بتعقيم منشآت رياضية استعدادا لعودة النشاط الرياضى، وأعلنت الإدارة الرياضية برمانة، أن فريقا من الشباب المتطوعين نفذوا الحملة انطلاقا من مركز شباب الهميصة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، ووكيل مديرية الشباب والرياضة كليب راشد، وإشراف محمد عبدالقادر مدير إدارة الشباب والرياضة برمانة.

وقام الشباب بتعقيم وتطهير مركز شباب الهميصة والملعب الخماسي بالمركز وصالات الأنشطة بالمركز والمكتبة، ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وشارك مجموعة من الشباب المتطوعين من ابناء قرية نجيلة إحدى قرى مركز بئر العبد بشمال سيناء فى حملة تنفيذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا خلالها قاموا بتعقيم مكتبة القرية ومنشأت رياضية ومقرات حكومية اضافة للمحلات ومنازل الأهالى .

وأعلن مركز شباب قرية نجيلة، تعقيم وتطهير مركز الشباب والملاعب الخاصة بالمركز وبعض المؤسسات الحكومية بالقرية وبعض المحال التجارية، هذا ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وكانت مناطق بوسط سيناء شهدت اليوم تنفيذ حملات توعية بالوقاية من كورونا بمناطق وسط سيناء ، واعلنت الإدارة الصحية بمركز نخل بوسط سيناء تنفيذها حملات توعية بالوقاية من فيروس كورونا ، تضمنت توزيع مطبوعات وعقد ندوات استهدفت المواطنين فى مقرات المصالح الحكومية .