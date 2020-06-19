اليوم السابع
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زيارة الموت.. وفاة مريض كورونا بالهند فصل أقاربه جهاز التنفس لتشغيل التكييف

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:52 م
زيارة الموت.. وفاة مريض كورونا بالهند فصل أقاربه جهاز التنفس لتشغيل التكييف مكيف الهواء
كتبت إيناس البنا

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فى واقعة غريبة تسببت زيارة أقارب مريض مصاب بفيروس كورونا بالهند فى موته، بعد أن قاموا بفصل التيار عن جهاز التنفسى الصناعى لتشغيل مكيف الهواء.ووفقا لتقرير جريدة " dailrstar"، كان الرجل يعالج في مستشفى في راجاستان بشمال الهند، عندما جاء أقاربه لزيارته واختاروا فصل جهاز التنفس الصناعي، وبحسب ما ورد توفي مريض المصاب بالفيروس التاجي، بعد أن قامت عائلته بفصل جهاز التنفس الصناعي حتى يتمكنوا من توصيل مكيف الهواء.
 
زيارة سببت الموت بسبب تكيف
زيارة سببت الموت بسبب تكيف
وكان يتم علاج الرجل في وحدة العناية المركزة (ICU) في مستشفى MBS في راجستان ، شمال الهند، وأثناء الجلوس في غرفته في المستشفى ، بدأوا يشعرون بالحرارة ، لذلك اتخذوا قرارًا لا يصدق لفصل جهاز التنفس الصناعي من مصدر الطاقة،  ثم قاموا بتوصيل مبرد الهواء بدلاً من ذلك.
 
بعد مرور بعض الوقت ، نفدت بطارية جهاز التنفس الصناعي وتدهورت حالة المريض بسرعة، وأبلغت أسرته الأطباء الذين أجروا الإنعاش القلبي الرئوي للمريض،  لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ الرجل ، وتوفي في المستشفى، وبحسب ما ورد أساءت العائلة لفظياً إلى موظفي المستشفى بعد وفاته.
 
تستخدم أجهزة التهوية ، في أشد حالات Covid-19 ، التى تقوم بضخ الهواء ميكانيكيًا إلى رئتي شخص لا يمكنه التنفس دون مساعدة، وعادة ما يحتاجون إلى الكهرباء للعمل ، على الرغم من أن البعض يمكنهم استخدام طاقة البطارية.
 
تكيف الهواء
تكيف الهواء
 
وتأتي هذه الحادثة المروعة في مستشفى MBS مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في راجستان إلى 13،216 وعدد القتلى 308، وبالنسبة للهند بأكملها ، يبلغ عدد الحالات 367000 ، رابع أعلى حالة وفاة في العالم ، و 12.237 شخصًا ماتوا.
 
الآن ترتفع أعداد حالات الهند بسرعة مرة أخرى إلى جانب المستشفيات والوفيات خاصة في المدن المزدحمة مثل مومباي ودلهي.
 

أجهزة تنفس صناعى

حالات الإصابة بالهند

الإنعاش القلبي الرئوي

مكيف الهواء

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