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دراسة أمريكية: جهاز التنفس الصناعى يمكن مشاركته بين مريضين بكورونا بنفس الوقت

الخميس، 11 يونيو 2020 02:00 م
دراسة أمريكية: جهاز التنفس الصناعى يمكن مشاركته بين مريضين بكورونا بنفس الوقت التنفس الصناعى
كتبت هند عادل

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توصلت دراسة أمريكية صغيرة إلى أن أجهزة التنفس الصناعي يمكن مشاركتها بأمان من قبل اثنين من مرضى فيروس كورونا لمدة تصل إلى يومين، وفقا لتقرير لوكالة رويترز، وهى طريقة تجريبية تتبعها المستشفيات التي تكافح من أجل معالجة حالات فشل الرئة بمعدات محدودة.

في ذروة تفشي الفيروس التاجي ، بدأ المركز الطبي بنيويورك وجامعة كولومبيا في مانهاتن باختيار أزواج من المرضى الذين يعانون من رئتين صحيتين يتشاركان جهاز التنفس الصناعي أدى هذا النهج إلى توفير أكبر عدد ممكن من الأجهزة لمرضى فيروس كورونا ، لكن بعض الخبراء الطبيين انتقدوه ، قائلين إنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم النتائج.

التنفس الصناعى

لم تختبر الدراسات القليلة الحالية لما يسمى تقسيم التهوية في المرضى الذين يعانون من نوع إصابات الرئة نتيجة فيروس كورونا، ومع ذلك ، وجدت دراسة جديدة شملت ستة من مرضى فيروس كورونا المصابين بأمراض خطيرة في مستشفى مانهاتن ، والذين تم إقرانهم بناءً على أوجه التشابه في احتياجات التنفس ، أن مشاركة جهاز التنفس الصناعي كان خيارًا صالحًا لمدة تصل إلى يومين.

وكتب الباحثون في المجلة الأمريكية لطب الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة أنه خلال النقص الحاد ، فإن مشاركة جهاز التنفس الصناعي هي أمر مقبول لدعم المرضى لفترات قصيرة في المراكز ذات الخبرة المناسبة.

التنفس

وقال الدكتور جيريمي بيتلر من مستشفى نيويورك "مشاركة جهاز التنفس الصناعي لا تستبعد الحاجة إلى المزيد من أجهزة التنفس الصناعي ولكنها تساعد في توفير وقت أثناء نقل أجهزة التهوية إلى المستشفيات أو نقل المرضى إلى المستشفيات بالآلات المنقذة للحياة.

ولكن اكد الباحثون إن سلامة وفائدة مشاركة أجهزة التنفس الصناعي لفترة طويلة، عندما لا يمكن نقل أجهزة التنفس الصناعي أو المرضى غير معروفة، وأوصوا بقصر مشاركة جهاز التنفس الصناعي على مراكز الخبراء التي يمكنها تحديد المرضى المناسبين وإدارة رعايتهم بشكل صحيح.

 


أجهزة التنفس الصناعى

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مصابى كورونا

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كورونا نيوز

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