دراسة جديدة: فصيلة الدم يمكن أن تزيد من خطر الوفاة من كورونا

كتبت إيناس البنا

يشير التحليل الوراثي لمرضى COVID-19 إلى أن فصيلة الدم قد تؤثر على ما إذا كان الشخص يعاني من مرض شديد.أظهرت دراسة جديدة أنه يمكن أن تزيد فصيلة دمك من خطر الوفاة نتيجة الإصابة بكوفيد 19، فمنذ تفشي جائحة الفيروس التاجي ، يبحث العلماء عن أدلة حول سبب تأثر بعض الأشخاص أكثر من غيرهم بالفيروس التاجى.

ولكن يدعي فريق من الخبراء الآن، وفقا لتقرير جريدة " thsun" أن لديهم الجواب، ويقولون إن الأمر يتعلق بفصيلة الدم، بعد أن قارنوا جينات آلاف المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، من دول مختلفة في أوروبا .



فصيلة الدم ووفيات كورونا

ووجد العلماء، أن أولئك الذين لديهم دم من النوع A كانوا أكثر عرضة للإصابة بحالة مرضية شديدة، بينما كان الأشخاص المصابون بالنوع O أقل عرضة.

قارنت الدراسة حوالي 2000 مريض يعانون من Covid-19 الحاد إلى عدة آلاف من الأشخاص الآخرين، الذين كانوا بصحة جيدة أو لديهم أعراض خفيفة أو ليس لديهم أعراض.

ربط باحثون من إيطاليا وإسبانيا والدنمارك وألمانيا ودول أوروبية أخرى، الاختلافات في 6 جينات لاحتمال الإصابة بمرض شديد، وشمل ذلك البعض الذي يمكن أن يكون له دور في مدى تعرض الأشخاص للفيروس، كما ربطوا فصائل الدم بالمخاطر المحتملة.

التقرير ، الذي نشر في مجلة نيو إنجلاند الطبية ، لا يثبت وجود صلة لنوع الدم، ومع ذلك ، فإنه يؤكد تقريرًا سابقًا من الصين حول هذا الارتباط.

لكن علماء آخرين حثوا على الحذر ، محذرين من أن الدليل على دور فصيلة الدم مؤقت، وقال الدكتور إريك توبول ، رئيس معهد سكريبس لأبحاث الترجمة في سان دييجو: "إنها ليست إشارة كافية للتأكد."

وأضاف أن معظم الدراسات الجينية مثل هذه أكبر بكثير ، لذلك سيكون من المهم معرفة ما إذا كان العلماء الآخرون يمكنهم النظر إلى مجموعات أخرى من المرضى لمعرفة ما إذا كانوا سيجدون نفس الروابط.



أدلة كورونا وفصيلة الدم يحاول العديد من الباحثين فهم سبب إصابة بعض الأشخاص بالفيروس التاجي مرضًا شديدًا والبعض الآخر أقل خطورة، ولكن يبدو أن التقدم في السن يزيد من المخاطر ، وكان العلماء ينظرون إلى الجينات كعامل مضيف آخر محتمل يؤثر على شدة المرض. يحاول العديد من الباحثين فهم سبب إصابة بعض الأشخاص بالفيروس التاجي مرضًا شديدًا والبعض الآخر أقل خطورة، ولكن يبدو أن التقدم في السن يزيد من المخاطر ، وكان العلماء ينظرون إلى الجينات كعامل مضيف آخر محتمل يؤثر على شدة المرض.

وقالت الدكتورة ماري هورويتز ، الرئيسة العلمية لمركز أبحاث الدم والزرع في النخاع الدولي: "يتم تحديدها بواسطة البروتينات الموجودة على سطح خلايا الدم الحمراء".

وأوضحت أن الأشخاص الذين يحملون فصيلة من النوع O هم أكثر قدرة على التعرف على بروتينات معينة على أنها أجنبية ، والتي قد تمتد إلى البروتينات الموجودة على أسطح الفيروسات.

وقالت إنه خلال تفشي مرض السارس ، الذي تسبب فيه ابن عم وراثي لفيروس كورونا الذي تسبب في الوباء الحالي ، "لوحظ أن الأشخاص الذين يعانون من فصيلة الدم O كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض شديد أيضا".

ووجدت دراسة سابقة أجرتها شركة الاختبارات الجينية 23andMe أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من فصيلة الدم O كانوا أقل عرضة بنسبة 9 إلى 18 % لفحص Covid-19 ، مقارنةً بأنواع الدم الأخرى.

كما تم ربط فصيلة الدم بالحساسية لبعض الأمراض المعدية الأخرى، وتشمل هذه الكوليرا والتهابات المسالك البولية المتكررة من E. coli وجرثومة المعدة التى يمكن أن تسبب القرحة وسرطان المعدة.