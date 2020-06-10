اليوم السابع
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دراسة أمريكية: أصحاب فصيلة الدم O أقل عرضة للإصابة بكورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:05 م
دراسة أمريكية: أصحاب فصيلة الدم O أقل عرضة للإصابة بكورونا فيروس كورونا وفصيلة الدم
كتبت فاطمة خليل

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أكدت بيانات أولية من دراسة جديدة أن امتلاكك لفصيلة دم معينة قد يساعد في حمايتك من فيروس كورونا الجديد، حيث وجد باحثون في شركة اختبارات جينية أمريكية أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الد من النوع O كانوا أقل عرضة بنسبة 18% للإصابة بكوفيد – 19، بحسب ما نقلت جريدة الدايلي ميل البريطانية.

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وأوضحت الدراسة إن أولئك الذين لديهم فصيلة الدم O والذين تعرضوا للفيروس كانوا أقل عرضة بنسبة 26% لانتقال العدوى والإصابة بالفيروس التاجي، وقال الفريق البحثي أن هذا يشير إلى وجود صلة بين الجينات التي تحدد فصيلة الدم والفيروس.

وشارك في البحث أكثر من 750 ألف شخص، بما في ذلك 10 آلاف أبلغوا عن وجود فيروس كورونا.

كان الأفراد أصحاب فصيلة الدم من النوع O أقل بنسبة تتراوح بين 9 و 18 % أقل من أولئك الذين لديهم أنواع دم أخرى للاختبار الإيجابي بكورونا.

وتم اختبار حوالي 1.3 % من المشاركين في البحث مع فصيلة الدم O وكان اختبارهم إيجابياً لكورونا.

وبالمقارنة، تم التأكد من أن 1.4٪ من المصابين بدم من النوع A و 1.5 % من الأشخاص من النوع B أو من نوع AB مصابون بالفيروس.

كان الأشخاص أصحاب فصيلة الدم O الذين تعرضوا للفيروس، مثل العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية ، أقل عرضة بنسبة 13 إلى 26 %  للإصابة بالفيروس.

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ومن بين الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس، تم اختبار 3.2 % من فصيلة الدم O وكان تحليلهم إيجابيًا بالفيروس مقارنة بـ 3.9 % من الأشخاص أصحاب فصيلة دم A ، 4%  من نوع B و 4.1 % من نوع AB .

النتائج، التي لم تتم مراجعتها أو نشرها في مجلة طبية، لم يتم تعديلها بعد لعوامل مثل العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم والظروف الصحية الأساسية.

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حدد الباحثون متغيرًا في جين ABO ، المسؤول عن اختلاف أنواع الدم، والذي ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بكورونا.

 

وجاء في بيان صحفى أن "الدراسة مستمرة، على أمل أن نتمكن من استخدام منصة البحث لدينا لفهم الاختلافات بشكل أفضل في كيفية استجابة الناس للفيروس".

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ووجدت دراسة سابقة من الصين في مارس الماضى أن الأشخاص في فصيلة الدم A لديهم خطر أعلى للإصابة بـ COVID-19  مقارنة بالأشخاص في فصائل الدم الأخرى وبالمقارنة، فإن الأشخاص في فصيلة الدم O لديهم خطر أقل للإصابة بالعدوى من الأشخاص في مجموعات الدم الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، وجد إعداد مشترك من مجموعة من الباحثين الإيطاليين والإسبان أيضًا خطرًا أعلى للإصابة بالمرض بين الأشخاص فصيلة دم A .

 


فيروس كورونا وفصيلة الدم

فصيلة الدم o وكورونا

فصيلة دم O

كورونا

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