اليوم السابع
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خليك نشيط.. التمارين الرياضة قادرة على منع 4 ملايين وفاة حول العالم سنويا

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:00 ص
خليك نشيط.. التمارين الرياضة قادرة على منع 4 ملايين وفاة حول العالم سنويا ممارسة النشاط البدنى تقلل نسب الوفيات المبكرة
كتبت أمل علام

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أظهرت دراسة جديدة، أن التمرينات تمنع 26.600 ألف حالة وفاة مبكرة في المملكة المتحدة كل عام، وحوالي 4 ملايين حالة وفاة حول العالم سنويا، أى حوالى 15%، من الوفيات المبكرة تم منعها على مستوى العالم من خلال ممارسة الرياضة، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فالآن هناك تركيز على الإشادة بالفوائد الصحية، وليس إصدار تحذيرات.

التمارين الثقيلة
التمارين الثقيلة

وقالت الصحيفة، قام باحثون في جامعتي كامبريدج وأدنبره، بحساب الأرقام، بعد أن قرروا أنه لا يجب التركيز أكثر من اللازم على العواقب الصحية السلبية لأنماط الحياة المستقرة الحديثة، ويقولون إنه بدلاً من إخبار الناس مرارًا أنهم سيموتون إذا جلسوا على الأريكة، يجب أن يحتفل قادة الصحة بفوائد النشاط.

فوائد ممارسة الرياضة
فوائد ممارسة الرياضة

قال الدكتور بول كيلي، من جامعة أدنبره، "نعتقد أن هناك قيمة في محاولة فهم الفوائد التي تجلبها السلوكيات الصحية للدفاع عنها والحفاظ عليها وزيادتها، وضع الباحثون، الذين نُشرت أعمالهم في مجلة لانسيت جلوبال هيلث، نسبة الوفيات التي تم منعها إذا كان الناس نشطين جسديًا، ووجدوا أن 64 %، من الناس في المملكة المتحدة يستوفون إرشادات النشاط البدني الموصى بها - 150 دقيقة من التمارين المعتدلة، أو 75 دقيقة من التمارين القوية في الأسبوع.

فوائد التمارين الرياضية
فوائد التمارين الرياضية

وأضافت الصحيفة، أنه من خلال الجمع بين هذه البيانات، وتقديرات الخطر النسبي للوفاة في وقت مبكر للأشخاص النشطين مقارنة بالأشخاص غير النشطين، تمكن المؤلفون من تقدير عدد الوفيات المبكرة التي تم منعها من خلال التمرين، ووجدوا أن 15% من حالات الوفاة المبكرة، على الصعيد العالمي، يتم منعها من خلال التمرينات الرياضية  أي ما يعادل 3.9مليون حياة تنقذ سنويًا.

وأضاف الدكتور كيلي: "البحث في عوامل نمط الحياة، مثل قلة النشاط البدني، وسوء التغذية، وشرب الكحول، والتدخين، يميل إلى التركيز على الأضرار التي تلحقها بالصحة.

وقالت الدكتورة تيسا ستراين، من وحدة علم الأوبئة في كامبريدج: "يساعد هذا النهج في إنشاء سرد لمحاولة منع هذه السلوكيات السيئة والحد منها، لقد اعتدنا على النظر في الجوانب السلبية لعدم الحصول على نشاط كافٍ، سواء كان ذلك فى صالة الألعاب الرياضية، أو مجرد المشي السريع في وقت الغداء.

وأضافت، لكن من خلال التركيزعلى عدد الأرواح التي تم إنقاذها، يمكننا أن نحكي قصة إخبارية جيدة لما تم تحقيقه بالفعل، إنها تخبرنا عن مقدار ما يتم القيام به وتساعدنا على القول، "انظر إلى مقدار الفائدة التي يوفرها لك النشاط البدني بالفعل، فلنجعل الأمور أفضل من خلال زيادة مستويات النشاط البدني أكثر.

 


النشاط البدنى

ممارسة النشاط البدنى

نسب الوفيات

الوفيات المبكرة

الرياضة تقلل الوفيات المبكرة

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