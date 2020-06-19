تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين

رام الله (رويترز)

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، إن عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا ارتفع اليوم إلى 63 إصابة بعد رصد عشرات الحالات فى محافظات الخليل ونابلس وبيت لحم وسجلت الوزارة فى وقت متأخر من الليلة الماضية ست إصابات جديدة بفيروس كورونا واحدة فى الخليل وخمس إصابات فى مدينة القدس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات فى جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا فى مارس آذار الماضى إلى 858 إصابة، بينها 242 إصابة نشطة.

وقالت الوزيرة فى بيان يوم الخميس "دخلنا فى موجة ثانية من جائحة كورونا ونشدد مجددا على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية".

وأمس الخميس تم تسجيل 44 إصابة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين ليكون العدد الأعلى منذ انتشار الفيروس فى مارس الماضي.

وتخضع الأراضى الفلسطينية للشهر الرابع على التوالى لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.