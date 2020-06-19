اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:00 م
تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين مى الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية
رام الله (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، إن عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا ارتفع اليوم إلى 63 إصابة بعد رصد عشرات الحالات فى محافظات الخليل ونابلس وبيت لحم وسجلت الوزارة فى وقت متأخر من الليلة الماضية ست إصابات جديدة بفيروس كورونا واحدة فى الخليل وخمس إصابات فى مدينة القدس.

 

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات فى جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا فى مارس آذار الماضى إلى 858 إصابة، بينها 242 إصابة نشطة.

 

وقالت الوزيرة فى بيان يوم الخميس "دخلنا فى موجة ثانية من جائحة كورونا ونشدد مجددا على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية".

 

وأمس الخميس تم تسجيل 44 إصابة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين ليكون العدد الأعلى منذ انتشار الفيروس فى مارس الماضي.

 

وتخضع الأراضى الفلسطينية للشهر الرابع على التوالى لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة