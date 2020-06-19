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بالفيديو والإنفوجراف .. الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:41 ص
بالفيديو والإنفوجراف .. الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع شائعات
كتبت هند مختار

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رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات، 12 شائعة تم تداولها على مدار الأسبوع الماضى .

 

وتضمنت هذه الشائعات التخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة، وعدم وجود أماكن بالمستشفيات الحكومية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وتوزيع أدوية البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا على طلاب الثانوية العامة قبل دخول الامتحانات

وشملت الشائعات وجود عجز بالمعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة بسبب أزمة كورونا وإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بمحطات البنزين عبر نظام "درايف ثرو" Drive Through ، واستبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة، وإغلاق باب توريد القمح للموسم الحالي وإهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة خلال جائحة كورونا، وتطبيق زيادة فى أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بدايةً من يوليو المقبل.

كما شمل تقرير الشائعات، زيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركة الطيران في أول يوليو المقبل، واستيراد لقاحات حمى قلاعية غير مطابقة للمواصفات، وتداول فواكه صيفية مسرطنة بالأسواق.

الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (1)
الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (1)

 

الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (2)
الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (2)

 

الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (3)
الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (3)

 

الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (4)
الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (4)

 

الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (5)
الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (5)

 

الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (6)
الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (6)

 

الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (7)
الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (7)

 

الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (8)
الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (8)

 

الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (9)
الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (9)

 

الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (10)
الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (10)

 

الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (11)
الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (11)

 

الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (12)
الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (12)

 

الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (13)
الحكومة ترد على 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع (13)

 

 

 


الفواكة المسرطنة

امتحانات الثانوية العامة

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

القمح

كورونا

مستشفيات حكومية

العزل

بروتوكول العلاج

العمالة غير المنتظمة

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