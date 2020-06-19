اليوم السابع
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السيطرة على حريق هائل بمصنع وعدة ورش بدمياط وإصابة 14 شخصا.. صور

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:54 م
السيطرة على حريق هائل بمصنع وعدة ورش بدمياط وإصابة 14 شخصا.. صور السيطرة على حريق هائل بمصنع ومنزل وعدة ورش بدمياط
دمياط عبده عبد البارى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بدمياط من السيطرة على حريق نشب بمصنع ومنزل بقرية السيالة و4 ورش لصناعة الأثاث، وانتقل اللواء اسماعيل حسين مدير أمن دمياط و قيادات المديرية ومركز شرطة دمياط لموقع الحريق واستغرقت عملية الإطفاء والتبريد لمدة 3 ساعات، وأكدت المعاينة الأولية ان سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائى بالمكبس الحرارى ما أدى لاندلاع النيران بالاخشاب وامتدت للورش المجاورة واحد المنازل حيث أن المنزل والمصنع والورش مملوكين لشخص واشقائه الأربعة.

وأصيب جراء أعمال إطفاء الحريق 14 مصابا تم نقلهم بواسطة هيئة الاسعاف لتلقى العلاج بالمستشفيات وهم :

 

1-مسعد يحيى مسعد يوسف، 52 سنة، اشتباه كسر بكف اليد اليمنى.

2-معاذ مختار البرش، 30سنة، اختناق .

3-نجاح معروف عبده البربرى 47 سنة، اختناق

4-محمد العربى وهدان 30 سنة، اختناق

5-السيد ناصر ابو عرام 30سنه اختناق

6-على محمد شباره 26سنه حروق من الدرجه الاولى بالقدم اليسرى .

7-فؤاد احمد جوهر 33سنه اختناق .

8-رضا زقزوق البربير 35سنه اختناق

9-محمد محمد الجنيدى 18سنه جرح قطعى بالساعد الأيمن حوالى 3سم

10-محمد مصطفى الجنيدى 44سنه اسعف وترك

11-حسن حمدى ابو محمود 42سنه اختناق

12-احمد محمود الدسوقى 34سنه اختناق

13- محمد محسن الجنيدى 45 سنة اختناق

14ناصر النبوى وردان 55 سنة اختناق.

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