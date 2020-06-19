اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 01:30 م
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الزراعة: 10 إجراءات ساعدت فى زيادة انتاج البطاطس والصادرات ..تعرف عليها

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:10 م
الزراعة: 10 إجراءات ساعدت فى زيادة انتاج البطاطس والصادرات ..تعرف عليها محصول البطاطس
كتب عز النوبى

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ينشر"اليوم السابع"، عدد من الإجراءات التى ساعدت على  زيادة انتاج  البطاطس المحلى وزيادة المعروض واستقرار أسعارها والصادرات الى الأسواق الخارجية ،ويزرع  محصول البطاطس فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى آواخر أغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر، ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير ، وتضم الإجراءات التى ساعدت على  زيادة انتاج  البطاطس المحلى وزيادة المعروض .

-تحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج .

-تشديد الرقابة على عملية التخزين، والاتجاه لإنتاج تقاوي البطاطس محلياً بعد نجاح زراعتها داخل الصوب.

-قيام الأجهزة التفتيشية بشن حملات دورية على الأسواق لضبط أي عمليات احتكار للمحصول أو زيادة في أسعاره، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

-تطبيق المنظومة الجديدة بالقضاء نهائيا على مرض العفن البنى باستخدام جهاز تقنية النبضات الرنينية للعفن البنى للبطاطس.

-التوسع فى إقامة الحقول الإرشادية لمواجهة الأمراض والتقلبات الجوية ، تكثيف الحملات المرورية لتقيم نتائج محصول البطاطس.

- استيراد تقاوى من مناطق الإنتاج تخلو من الأمراض الحجرية، ومصحوبة بشهادة صحة نباتية.

- حملات مرورية مكثفة بغيطان  البطاطس   لزيادة الإنتاجى.

-مواجهة الأمراض والآفات التى تصيب المحصول ومخاطر التغيرات المناخية والتقلبات الجوية.

-تقديم حزمة ارشادية شهريا للمزارعين لاتباع الممارسات الجيدة منذ بداية زراعة المحصول وحتى الحصاد.

 - تكثيف النشرات الارشادية حول طرق الرى والتسميد السليم .

كان الدكتور أحمد العطار ،رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، قال  في  تصريحات لـ" اليوم السابع"، إن  بطاطس المائدة  تحتل  المركز الثانى  بعد الموالح  في الصادرات الزراعية ،  حيث تغزو البطاطس  جميع  الأسواق العالمية والاتحاد الأوربي،  وسط تطبيق  جميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير ، مضيفا أن سبب زيادة الصادرات وفرة في الإنتاج  وفتح  منافذ  جديدة  وعدم الاعتماد فقط على الاسواق المعتادة  والتي تعثرت  بسب  فيروس كورونا.

 


البطاطس

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صادرات البطاطس

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