اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 12:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الدولار يصعد لمخاوف من موجة جديدة للجائحة وطلبات إعانة البطالة

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:11 ص
الدولار يصعد لمخاوف من موجة جديدة للجائحة وطلبات إعانة البطالة الدولار
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 ارتفع الدولار الأمريكي الخميس وسط طلب على العملة كملاذ آمن في ظل المخاوف من زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وطلبات أعلى من المتوقع لإعانة البطالة الأمريكية.

وارتفع مؤشر يقيس قوة الدولار مقابل سلة عملات 0.38 بالمئة إلى 97.437. وتعزز الدولار في الأسابيع الأخيرة وسط قلق المستثمرين حيال تأثير جائحة فيروس كورونا على النمو الاقتصادي.

وصعد الين اليابان 0.35 بالمئة أمام اليورو لكنه استقر دون تغير يذكر مقابل الدولار بعد أن سجل في وقت سابق من اليوم أعلى مستوياته منذ 12 يونيو حزيران.

وتراجع اليورو 0.36 بالمئة إلى 1.120 دولار. وفقدت العملة الموحدة نحو واحد بالمئة خلال أقل من أسبوع مع تشكك المستثمرين في قدرة الاتحاد الأوروبي على إقرار خطة تحفيز طموح اقترحتها المفوضية الأوروبية، نظرا لرفض بعض الدول تقديم المساعدة في صورة منح.

 

 


الدولار

سعر الدولار

امريكا

اقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة