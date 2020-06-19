اطمن على نفسك.. أمراض تكشف عنها الموجات فوق الصوتية على الحوض

كتبت هند عادل

الموجات فوق الصوتية للحوض هو اختبار يستخدم الموجات الصوتية لعمل صور للأعضاء داخل الحوض، قد يطلب الطبيب هذا الاختبار لتشخيص حالة ، أو للتحقق من صحة الجنين أثناء وجوده في الرحم للنساء الحوامل ، ووفقا لتقرير لموقع webmed هناك عده استخدامات لأشعة الموجات الصوتية على الحوض سيتم الكشف عنها في التقرير التالى..

في النساء ، يتم استخدام الموجات فوق الصوتية الحوض لعرض عنق الرحم، قناة فالوب، المبيضين، الرحم، المثانة، أما في الرجال يتم استخدامها لعرض المثانة، غدة البروستاتا.

في النساء ، يمكن للأطباء استخدام الموجات فوق الصوتية للحوض لتشخيص بعد المشكلات المرضية مثل البحث عن مشاكل في هيكل الرحم أو المبيضين، الكشف عن سرطان في المبيضين أو الرحم أو المثانة، البحث عن جهاز داخل الرحم (اللولب)، كشف حالات نمو مثل الأورام غير السرطانية أو الأورام الليفية أو الخراجات، معرفة سبب النزيف أو الألم غير الطبيعي، تقييم أو علاج مشاكل الخصوبة، مراقبه نمو الجنين أثناء الحمل، التحقق من مرض التهاب الحوض أو وجود عدوى في الرحم أو المبايض أو قناتي فالوب، تشخيص الحمل المنتبذ وهو وجود بويضة مخصبة تنمو خارج الرحم، الكشف عن عينة من الأنسجة لإخراجها من الرحم أثناء خزعة بطانة الرحم

أما في الرجال تستخدم اشعة الموجات فوق الصوتية على الحوض للكشف عن وجود مشاكل في المثانة وغدة البروستاتا والحويصلات المنوية، الكشف عن أورام المثانة أو وجود الحصوات.

طريقة التجهيز لإجراء اشعه موجات فوق صوتيه على الحوض



يجب أن تكون المثانة ممتلئة يجب تناول أربعة أكواب من الماء أو سائل شفاف آخر قبل الاختبار بساعة على الأقل، المثانة الممتلئة تجعل الأعضاء تظهر بشكل أكثر وضوحًا على الصورة.

تستخدم الموجات فوق الصوتية الحوضية جهازًا يسمى محول الطاقة الذي ينقل الموجات الصوتية ترتد هذه الموجات الصوتية من أعضاء وأنسجة الجسم ثم ترتد إلى محول الطاقة يحول الكمبيوتر الموجات الصوتية إلى صورة للأعضاء ، والتي تظهر على شاشة الفيديو.