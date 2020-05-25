استخدام الموجات فوق الصوتية بديل للأشعة المقطعية فى تشخيص ومراقبة فيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

منذ بداية جائحة فيروس كورونا COVID-19 في مدينة ووهان الصينية في نهاية العام الماضي ، انتشر المرض في جميع أنحاء العالم ليؤثر على أكثر من 5.4 مليون شخص ، وقتل أكثر من 344000 شخص ، معظمهم من كبار السن أو من قبل -الحالات الطبية القائمة.

وبدون توفر أي لقاحات أو علاجات محددة ، أصبحت التدخلات غير الدوائية مثل عمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي هي القاعدة في العديد من البلدان التي تواجه الانتشار السريع للفيروس من خلال اتصالات اجتماعية قصيرة، ومع ذلك ، لا يزال هناك الكثير مما يجب معرفته عن الفيروس وانتشاره ، وكذلك البروتوكولات التشخيصية والعلاجية.



الموجات فوق الصوتية ومرضى كورونا

الموجات فوق الصوتية للرئة بديل عن التصوير المقطعي للرئتين في مرضى COVID-19

إحدى نقاط المناقشة للكشف عن مرضى كورونا وفقا لتقرير موقع "news_medical" هي الأشعة المقطعية للرئة (CT) ، والتى تعد الطريقة القياسية الذهبية لتصوير الصدر ، ولكن يعتقد العديد من الأطباء أن الموجات فوق الصوتية للرئة يمكن أن تكون الطريقة المثالية التشخيص ، لحساسيتها العالية للأمراض على سطح الرئة، و تشير الدراسات الحديثة إلى أن الموجات فوق الصوتية أفضل في الكشف عن علامات المرض هذه من الأشعة السينية للصدر.

لهذا السبب ، تعد الموجات فوق الصوتية للرئة مثالية لتشخيص العديد من أمراض الرئة وكذلك متابعة التقدم في الرئتين بالإضافة إلى عدم وجود إشعاع ، ولا حاجة لنقل المرضى ، واستخدام معدات حماية شخصية أقل.



كيف تم الفحص باستخدام الموجات فوق الصوتية الرئة؟ تركز الآن دراسة هولندية جديدة نُشرت على خادم ما قبل الطباعة medRxiv * على تحديد النتائج في المرضى المصابين بأمراض خطيرة مع COVID-19 على الموجات فوق الصوتية للرئة ، وربطها بمدة المرض. تركز الآن دراسة هولندية جديدة نُشرت على خادم ما قبل الطباعة medRxiv * على تحديد النتائج في المرضى المصابين بأمراض خطيرة مع COVID-19 على الموجات فوق الصوتية للرئة ، وربطها بمدة المرض.

قام الباحثون من أمستردام UMC والمركز الطبي بجامعة ليدن بفحص 61 مريضا بالغًا ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 ، من 27 مارس 2020 حتى 20 أبريل 2020. تم تصنيف المرضى إلى "مجموعة قصيرة" و "مجموعة طويلة". اعتمادًا على ما إذا كانت الأعراض استمرت لمدة أقل أو أكثر من 14 يومًا. كان سبب هذا الحد هو الملاحظة السريرية بأن الأعراض غالبًا ما تكون أسوأ بعد 10-14 يومًا.

كانت نتائج صور الموجات فوق الصوتية متسقة مع الالتهاب الرئوي في حوالي 60٪ من الحالات، بشكل شائع في مجموعة مدة الأعراض الطويلة.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض نتائج الموجات فوق الصوتية في مجموعة كبيرة من المرضى الذين يعانون من COVID-19 ، حيث تظهر النتائج أن الالتهاب الرئوي هو العرض الرئوي الأكثر شيوعًا لـ COVID-19 ، مع وجود الاندماج والالتهاب الرئوي الخلالي إلى نطاقات متغيرة بين المرضى.

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مع زيادة الوقت منذ ظهور الأعراض ، يتغير اتجاه النتائج نحو زيادة احتمالية وجود خط غشاء جنبي سميك وغير منتظم ، وهو ما يتفق مع الجدول الزمني لنتائج الأشعة المقطعية.

هل الموجات فوق الصوتية على الرئة مفيدة في COVID-19؟ يقول الباحثون: "مع أخذ ذلك في الاعتبار ، نعتقد أن الموجات فوق الصوتية للرئة تشكل بديلاً قيماً لمراقبة تطور المرض في سياق هذا الوباء، ولا سيما بالنظر إلى أنها لا تتطلب النقل ، وبالتالي لا توفر فقط معدات الحماية الشخصية التي تشتد الحاجة إليها ، ولكنها تحد أيضًا من ضرورة إخراج المرضى من العزلة ".

وتخلص الدراسة إلى أن "الموجات فوق الصوتية الرئة تبدو بديلاً قيماً للأشعة المقطعية في تشخيص ومراقبة الالتهاب الرئوي لفيروس كورونا SARS CoV-2."