إيران تنتقد قرارا لوكالة الطاقة الذرية وتصفه بـ"المخيب للآمال"

دبى (رويترز)

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، قرارا للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وقالت فى بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية إن طهران تعاونت مع الوكالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوى فى البيان "فى حين أن إيران لديها أعلى مستوى من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إصدار قرار من مجلس المحافظين يمثل خطوة غير بناءة ومخيبة للآمال تماما".

وقال دبلوماسيون إن مجلس محافظى وكالة الطاقة الذرية الذى يضم 35 دولة طالب إيران فى القرار اليوم الجمعة بالكف عن منع مفتشى الوكالة من دخول موقعين قديمين والتعاون بشكل كامل مع الوكالة.