إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة، كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال فى تصادم سيارة ملاكى بفواصل طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بالقرب من مدينة وادى النطرون.

والمصابون هم كل من:" مريم عصام حسين، 11 سنة، فيروز عصام حسين، 8 سنوات، مريم محسن محمد، 25 سنة، مروة حسين حسنين، 34 سنة، بثينة فهمى محمد حسين،60 سنة، محمد عادل الخولى، 30 سنة، ليلي محمد عادل، 9 شهور، ليلي عصام حسين، 5 سنوات، وجارى عمل الإسعافات الاولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.