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ألف كيلو متر × 49 يوما.. فيديو الوليد بن طلال يمارس رياضة المشى فى شوارع الرياض

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:53 م
ألف كيلو متر × 49 يوما.. فيديو الوليد بن طلال يمارس رياضة المشى فى شوارع الرياض الوليد بن طلال
كتب هيثم سلامة

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كشفت رجل الأعمال الملياردير السعودى الشهير الوليد بن طلال عن ممارسته الرياضة المشى وركوب الدراجة يوميا، حيث استطاع السير على قدميه مسافة 423 كيلو متر وركوب الدراجة لمسافة 643 كيلو متر خلال 49 يوما، وذلك بمعدل يومى 22 كيلو متر. 

ونشر الوليد بن طلال، إحصائية عبر حسابه بموقع تويتر، كشفت عن مواظبته على رياضة المشى وركوب الدراجة يوميا، عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلاً:" ملخص رياضتي: 49 يوم ركوب الدراجة 643 كلم المشى 423 كلم يساوى  1065 كلم المعدل اليومي: 22 كلم"

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وذكر موقع روسيا اليوم أن الوليد بن طلال يواظب يوميا المشى على الأقدام خلال تنقله من مكتبه في برج المملكة حتى قصره في حى الفاخرية، وقدرت المسافة بحوالي 10 كيلو متر.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، "فيديوهات" للوليد بن طلال وهو يقوم بالسير في الشارع، بينما يحرص العديد من المواطنين التقاط صور السيلفى معه.

وعلق أحد المغردين :" ماشاءالله تبارك الله الرياضة فل عند أميرنا الجميل الوليد بن طلال لازم شيباننا الكبار يقتدون بروحه الرياضية ويمشون"، وكتب آخر :" سمو الأمير الوليد بن طلال يمارس رياضة المشي بشوارع الرياض على التخصصى والتحلية".

 

الوليد بن طلال (3)

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