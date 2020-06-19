ألف كيلو متر × 49 يوما.. فيديو الوليد بن طلال يمارس رياضة المشى فى شوارع الرياض

كتب هيثم سلامة

كشفت رجل الأعمال الملياردير السعودى الشهير الوليد بن طلال عن ممارسته الرياضة المشى وركوب الدراجة يوميا، حيث استطاع السير على قدميه مسافة 423 كيلو متر وركوب الدراجة لمسافة 643 كيلو متر خلال 49 يوما، وذلك بمعدل يومى 22 كيلو متر.

سمو الامير الوليد بن طلال يمارس رياضة المشي بشوارع الرياض على التخصصى والتحليه pic.twitter.com/BSinpgmIYC — عاشق النصر العالمي (@engah201558) June 17, 2020

ونشر الوليد بن طلال، إحصائية عبر حسابه بموقع تويتر، كشفت عن مواظبته على رياضة المشى وركوب الدراجة يوميا، عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلاً:" ملخص رياضتي: 49 يوم ركوب الدراجة 643 كلم المشى 423 كلم يساوى 1065 كلم المعدل اليومي: 22 كلم"

ملخص رياضتي: ٤٩ يوم

🚴‍♂️٦٤٣ كلم

🚶🏻‍♂️٤٢٣ كلم

= ١٠٦٥ كلم

المعدل اليومي: ٢٢ كلم



Sports summary: 49 days

🚴‍♂️643 km

🚶🏻‍♂️432 km

= 1065 km

The daily average: 22 km pic.twitter.com/FijprzQK04 — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) June 19, 2020





وذكر موقع روسيا اليوم أن الوليد بن طلال يواظب يوميا المشى على الأقدام خلال تنقله من مكتبه في برج المملكة حتى قصره في حى الفاخرية، وقدرت المسافة بحوالي 10 كيلو متر.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، "فيديوهات" للوليد بن طلال وهو يقوم بالسير في الشارع، بينما يحرص العديد من المواطنين التقاط صور السيلفى معه.

الله يعين اخوياء الوليد بن طلال اللي يمشون معه رجليه من برج المملكه لين مستشفي التخصصي وقصره بالفاخرية يمكن 20 كم 🧑‍🦯🧑‍🦯🧑‍🦯🧑‍🦯🤣🤣 pic.twitter.com/TwjLGYl54H — Abdullah (@GeGe1820) June 17, 2020

وعلق أحد المغردين :" ماشاءالله تبارك الله الرياضة فل عند أميرنا الجميل الوليد بن طلال لازم شيباننا الكبار يقتدون بروحه الرياضية ويمشون"، وكتب آخر :" سمو الأمير الوليد بن طلال يمارس رياضة المشي بشوارع الرياض على التخصصى والتحلية".