أسعار الخضروات الجملة اليوم الجمعة..الملوخية بـ3 جنيهات

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 19-6 - 2020، استقراراً، وفق الأسعار المعلنة بسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالجيزة، وأكد محسن الفيومي عضو مجلس أمناء سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، أن جميع الأصناف متوفرة بالسوق وبكميات كبيرة وأن هناك زيادة في المعروض، واستعرض أسعار الخضروات، حيث تراوحت أسعار البطاطس بين 2- 3 جنيهات، والفاصوليا بين 3-6 جنيهات، وسجل سعر كيلو البصل 2- 3جنيهات.

وأضاف "الفيومي"، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الباذنجان البلدى تراوحت بين 1.5- 4 جنيه، والباذنجان الرومى تراوح بين 1.5-3 جنيه، وسجلت اسعار الكوسة بين 1.5 - 5 جنيها، واستقر سعر الخيار يتراوح بين 2.5- 4.5 جنيه، وسعر القلقاس بين 4-7 جنيهات، وسعر الثوم بين 16-25 جنيهاً، والملوخية بـ 3 جنيهات.

وأشار الفيومي، إلى أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات، وتراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.

الجدير بالذكر أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أكدت ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ2 مليون و400 ألف طن، ووجود انفراجة في تدفق الصادرات إلى جميع الأسواق العالمية والأوربية، طبقاً للشروط والتي تتفق مع الدول المستوردة، وفتح منافذ جديدة، بالإضافة إلى تقديم العديد من دول الخليج تسهيلات لدخول المنتجات المصرية لأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقاً لمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.