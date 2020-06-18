EIM تطلق حملتها الترويجية لشهور الصيف بـ"سنتين صيانة مجانية"

أطلقت الشركة المصرية العالمية للسياراتEIM الوكيل الحصرى لسيارات رينو فى مصر، حملة ترويجية في إطار عدد من الاستراتيجيات المرنة والخلاقة، التى تقوم بها لاستثمار الفرص المتاحة وتحويل التحديات إلى مكاسب.

وركزت على سيارتى رينو ميجان ذات الأبواب الأربع، من تصميم ديناميكي للشكل الخارجي الذي يتميز بالأناقة ووسائل الأمان والرفاهية الداخلية، و بأسعارها التنافسية التى تبدأ من 298 ألف جنيه، ورينو داستر SUV التي لطالما تميزت بمظهرها الفريد المقترن بالقوة، فضلاً عن تصميمها الداخلي الذى يوفر قيادة مريحة يجعلها متميزة فى فئاتها، بل وجاهزة لخوض المغامرات بسعر يبدأ من 302 ألف جنيه.

وتعزيزاً لأقصى مستوى يمكن أن يستفيد منه العميل، فقد ارتكزت الحملة على تعويض العملاء في حال خفضت الشركة الأسعار الرسمية خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وقد تم تدعيم هذا الاتجاه الإيجابي للشركة بالنظر في التحسن النسبي لمؤشرات الاقتصاد الكلى للدولة المصرية، حيث يضمن العميل عائدات مدفوعاته سواء فى إمكانيات السيارة المتعدده من وسائل أمان ورفاهية أو من خلال العروض التى تقدمها الشركة عبر فروعها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية ومنها:

أ‌- تمتع العميل بصيانة دورية مجانية لمدة سنتين بحد أقصى 3 مرات حتى 30,000 كم أيهما أقرب، لحاجزي السيارة رينو ميجان أو داستر ذات عزم محرك 1.6.

ب‌- صيانة دورية مجانية لمدة سنتين بحد أقصى 3 مرات حتى 24,000كم للسيارة ميجان ذات عزم محرك 1.2.

وتشمل الحملة كل من قام بشراء سيارة رينو ميجان أو داستر بدءا من الأول من مايو الماضي من مراكز خدمة EIM أو الموزعين المعتمدين فقط، ولكن لكي يتمكن العملاء من الحصول على عرض الصيانة مع تطبيق الشروط والأحكام يجب تقديم المستندات التي تشمل صورة ضوئية من فاتورة الشراء من المعرض وإذن الاستلام وصورة خطاب المرور ونسخة سارية من إثبات الشخصية.

ومن الملاحظ أن المصرية العالمية للسياراتEIM قد لجأت فى الفترة الماضية الي المزج – عن قصد - بين التدابير المبتكرة لتعظيم خدماتها لعملائها والحفاظ على سلامة الموظفين في نفس الوقت حيث سارعت الاهتمام بسلامة وأمن عملاءها ووفرت لهم خدمة صيانة السيارة المنزلية وخدمة تجربة اختبار السيارة اي كان نوعها تحت البيت دون اي رسوم اضافية.

وفي هذا الاطار كشف رامي جاد رئيس قطاع رينو مصر أن الحملة تهدف الي التكامل بين متطلبات العملاء من جهة والتحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية التى اتبعتها الحكومة لتحسين المناخ الاقتصادي منذ العام 2016 من جهة أخري.

وأضاف أن الطلب على شراء السيارات لا يزال قائماً، لكن الأولويات اختلفت حيث أصبحت السلامة والأسعار عوامل جذب رئيسية في المرحلة المقبلة وكلاهما يعتبران فرصة لتعزيز ثقة العميل بالسيارة وهو ما هدفت اليه من البداية فى تقديم خدمات مبتكرة كأحد محاور النمو المحددة، بالإضافة الى توفير كافة الخدمات التي تناسب العملاء وسرعة تقديم الاستجابة الفعالة لهم في مرحلة ما بعد البيع.

وأمام أى تغيرات اقتصادية قد تطرأ يأتى قرارنا بضمان تعويض عملائنا حال تخفيض الأسعار الرسمية لسيارتى ميجان وداستر لمدة ثلاثة أشهر بمثابة حافز لنا نحو تقديم المزيد وتوفير أعلى دراجات راحة البال والطمأنينة لعملاء رينو.





نبذة عن الشركة المصرية العالمية للسياراتEIM :



تأسست الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM عام 1979، ضمن مجموعة ألكان القابضة، التى تتألف من 5 شركات، تعمل فى مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المعنية بتمثيل الشركات المتعددة الجنسيات، وخدمات التمويل، والتخزين بالمناطق الحرة وتأهيلها. وتتولى المجموعة حاليًا توفير خدمات ما يقرب من 28 علامة تجارية فى أكثر من 8 قطاعات اقتصادية فى مصر، ويعمل لدى الشركة أكثر من 1875 موظفًا، وتتواجد فى أكثر من 17 محافظة، فى 29 موقعًا .واستحوذت EIM على وكالة رينو عام 1979 كمستورد حصرى لمنتجات العلامة الفرنسية، وتتواجد رينو فى أكثر من 25 مركزًا، ما بين صالات عرض، مراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، إلى جانب منافذ لبيع قطع الغيار الأصلية.





نبذة عن شركة رينو:



تغطي رينو، العلامة التجارية الفرنسية الرائدة في العالم، 134 دولة من خلال ما يقرب من 12 ألف وكيل وقد عملت رينو على تسهيل حياة عملائها لمدة 120 عامًا بالإضافة إلى ريادتها في سوق السيارات الكهربائية الأوروبي والتزامها تجاه رياضة المحركات الآلية، من خلال تصميماتها العصرية والجذابة، فإن التطلع للتميز هو ما يدفع العلامة التجارية للاستمرار في تقديم المزيد للأسواق العالمية.

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دعاء يسرى

رئيس قطاع التسويق - رينو مصر

Doaa.yousry@eim-eg.com

+201099850131

نايرة وليم

مدير الإتصال و العلاقات عامة – رينو مصر

nayra.william@eim-eg.com

+201003597974



