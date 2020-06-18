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130 مليون يورو من الخارجية الألمانية لتوفير المساعدات الإنسانية لـ 4.8 سورى

الخميس، 18 يونيو 2020 05:34 م
130 مليون يورو من الخارجية الألمانية لتوفير المساعدات الإنسانية لـ 4.8 سورى لاجئين- أرشيفية
كتبت - هند المغربي

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 أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه تلقى تبرع بقيمة 130 مليون يورو من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية لتوفير المساعدات الإنسانية لمساعدة 4.8 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن هذا الدعم من الحكومة الألمانية سيدعم بعض العائلات الأكثر ضعفاً في سوريا ويمكنها الحصول على المساعدة الغذائية الشهرية في جميع المحافظات الـ 14، ويشمل ذلك أولئك الذين نزحوا بسبب النزاع، بما في ذلك العائلات في شمال شرق وشمال غرب سوريا، الذين أجبروا على الفرار من منازلهم عدة مرات في أكبر موجة نزوح منذ بدء الأزمة وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

وأضاف البرنامج خلال بيان له أنه بعد أكثر من تسع سنوات من النزاع ، استنفدت العائلات السورية مدخراتها ، مما يدفعها إلى مزيد من الجوع والفقر بسبب الاقتصاد المتدهور والارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية. وخاصة بعد أن تسببت جائحة كوفيد-19 بإرتفاع الأسعار .

وكشف البيان أنه اعتبارًا من يونيو 2020 ، ارتفع متوسط ​​سعر المواد الغذائية الأساسية بنسبة مذهلة بلغت 209٪ في العام الماضي وحده ، كما أصبح النظام الغذائي الصحي الآن بعيدًا عن متناول الكثيرين. شهدت المواد الغذائية الأساسية في النظام الغذائي السوري - الأرز والبرغل والقمح بعض الزيادات.

ولفت البرنامج أنه وفقا لأحدث البيانات من برنامج الأغذية العالمي أن 9.3 مليون سوري يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي بزيادة 1.4 مليون في الأشهر الستة الماضية وحدها.

 

 


الأغذية العالمي

الأمم المتحدة

سوريا

ألمانيا

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