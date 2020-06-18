اليوم السابع
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خالد صلاح
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ووهان الصينية " صفر " إصابات جديدة بفيروس كورونا وشنغهاى تسجل حالتين لأجانب

الخميس، 18 يونيو 2020 07:16 ص
ووهان الصينية " صفر " إصابات جديدة بفيروس كورونا وشنغهاى تسجل حالتين لأجانب ووهان الصينية
وكالات

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أعلنت لجنة الصحة بالبلدية فى شنغهاى الصينية ، اليوم، الخميس، تسجيل حالتين لأجانب جديدتين مصابتين بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بينما لم تسجل أي إصابات محلية جديدة بالمرض .
 
وكانت كلا الحالتين المؤكدتين لمواطنين باكستانيين الجنسية، وغادرا باكستان يوم 2 يونيو، ووصلا إلى مطار شانغهاي بودونج الدولى في نفس اليوم، وظهرت عليهما أعراض خلال فترة الملاحظة بالحجر الصحي وجاءت نتيجة اختبارهما إيجابية لكوفيد-19 لاحقا.
 
وتلقى المريضين المذكورين العلاج في مستشفيات مخصصة حاليا، وانتهى من كانوا على اتصال وثيق معهما خلال الرحلة الجوية من الحجر الصحي لمدة 14 يوما.
 
وسجلت مدينة شانغهاي ما إجماليه 356 حالة مؤكدة وافدة مصابة بكوفيد-19 و341 حالة مؤكدة محلية حتى يوم أمس الأربعاء.
 
ذكرت لجنة الصحة بمقاطعة هوبي بوسط الصين، اليوم، الخميس، أن المقاطعة لم تسجل حالات إصابة مؤكدة جديدة أو حالات بدون أعراض أو حالات جديدة مشتبه في إصابتها بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يوم أمس الأربعاء.
 
وحتى يوم أمس الأربعاء، كانت المقاطعة لا تزال لديها ثلاث حالات بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.
 
وسجلت هوبي ما مجموعه 68135 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و4512 حالة وفاة ذات صلة، وشفي 63623 حالة بعد العلاج وخرجوا من المستشفيات حتى يوم الأربعاء.

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اصابات

الصين

شنغهاى

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