ووهان الصينية " صفر " إصابات جديدة بفيروس كورونا وشنغهاى تسجل حالتين لأجانب

وكالات

أعلنت لجنة الصحة بالبلدية فى شنغهاى الصينية ، اليوم، الخميس، تسجيل حالتين لأجانب جديدتين مصابتين بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بينما لم تسجل أي إصابات محلية جديدة بالمرض .

وكانت كلا الحالتين المؤكدتين لمواطنين باكستانيين الجنسية، وغادرا باكستان يوم 2 يونيو، ووصلا إلى مطار شانغهاي بودونج الدولى في نفس اليوم، وظهرت عليهما أعراض خلال فترة الملاحظة بالحجر الصحي وجاءت نتيجة اختبارهما إيجابية لكوفيد-19 لاحقا.

وتلقى المريضين المذكورين العلاج في مستشفيات مخصصة حاليا، وانتهى من كانوا على اتصال وثيق معهما خلال الرحلة الجوية من الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وسجلت مدينة شانغهاي ما إجماليه 356 حالة مؤكدة وافدة مصابة بكوفيد-19 و341 حالة مؤكدة محلية حتى يوم أمس الأربعاء.