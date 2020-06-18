وكيل بيطرى الغربية: خطة لتطهير 281 لجنة لامتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع التعليم

الغربية محمد طارق

قال الدكتور حاتم أنور، وكيل وزارة الطب البيطرى فى محافظة الغربية، إن جميع التعليمات الصادرة خلال هذة الأيام سواء من محافظة الغربية أو وزارة الزراعة أو الهيئة العامة للخدمات البيطرية، هى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال شن حملات تطهير كاملة لجميع المنشآت، وكذالك ضبط الأسواق والسلع ذات الأصل الحيواني.

وأضاف، وكيل الوزارة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية منذ منتصف شهر 3 الماضى وهى تشن حملات تطهير مستمرة شملت ديوان عام المديرية وثمانية إدارات بيطرية ويتبعهم 135 وحدة بيطرية وعدد 20 مجزرا بإجمالى 164 منشأة وهذه المنشآت يتم تطهيرها بشكل شبه يومي.

وأوضح أن المديرية شنت حملة تطهير جميع المنشآت الحكومية داخل محافظة الغربية، بعدد 11183 منشأة اعتبارا من يوم 3/14 وحتى اليوم، شملت جميع منشآت التابعة للمحافظة " وحدات محلية، وحدات صحية، مديريات، منشآت عامة، مستشفيات، منشآت تابعة لمديرية أمن الغربية، بالإضافة إلى تطهير جميع القرى التى صدر قرار بعزلها من محافظ الغربية بالتنسيق مع مجالس المدن.

وتابع: تم التواصل مع المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وتم التنسيق على خطة تطهير لجان واستراحات امتحانات الثانوية العامة، وتم وضع خطة لتطهير 281 لجنة شاملة لجان الامتحانات، لجان التنظيم الإدارى وتوزيع الأوراق، الاستراحات الخاصة بالمشرفين والمراقبين، وسيتم البدء فى عمليات التطهير قبل موعد الامتحانات بيوم وبعد ذلك سيتم عقب نهاية كل يوم بتطهير اللجان وذلك من خلال أطباء ومعاونين بيطريين من الإدارات البيطرية الثمانية لجميع المراكز والمدن.

وأضاف أن المديرية تقوم بطفرة فى تطوير مجزرى كفر الزيات وشونى، وتم تسليمهم الى جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالى الأوسط وسيتم رفع كفاءة المنشأة كبناء وسنقوم بعد ذاك بتطوير الأجهزة والمعدات الخاصة بالذبح مثل: صندوق ذبح، بلاكات، محرقة صديقة للبيئة، خزان مياه وذلك للرفع من مستوى تلك المجازر، وسيتم تسليمهم خلال الأشهر القادمة ليدخلوا فى الخدمة لتقديم لحوم صالحة للاستخدام الآدمي.

وأشار إلى أن المديرية تقوم بتنفيذ أحد أكبر مشاريعها وهو مجزر نصف إلى بقربة شبشير الحصة التابعة لمركز ومدينة طنطا على مساحة 30 قيراطا، وتم البدء فى تنفيذة منذ حوالى ما يقرب من خمس اشهر ومن المقرر أن يتم تسليمه فى خلال 18 شهرا، وسيكون من المجازر المميزة على مستوى الدولة وطبقا للمجازر العالمية، مضيفا أنه خصص مبلغ 30 مليون جنيه كمبلغ ابتدائى ومن المفترض أن تزيد التكلفة عن هذا المبلغ وسيكون المجزر خارج الكتلة السكنية.

وأوضح أن حملات الطب البيطرى مستمرة بشكل يومى عم طريق لحام بكل مركز من المراكز الثمانية لأحكام الرقابة البيطرية على كافة المنتجات البيطرية داخل الأسواق ذات الأصل الحيوانى، وذلك بالتعاون مع ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، ويتم عرض جميع المخالفات على النيابة العامة للتصرف فيها.

وتابع أنه يوجد توجيهات إلى إدارة الرعاية والمعنية بمتابعة 135 وحدة بيطرية بضرورة المتابعة اليومية لجميع الحيوانات، موضحا أنه يتوافر لدينا أجهزة للتشخيص بكل إدارة بيطرية منها 7 أجهزة سونار والذى يبلغ سعره 500 ألف جنيه للجهاز الواحد، وذلك للكشف على الحيوانات والمواشى وتحديد المرض وكذلك فى حالات الحمل وعدم الأخصاب.

وأضاف أن المديرية وإدارتها المختلفة انتهت من تحصين عدد 130 ألفا و850 رأس ماشية ضمن حملة التحصينات ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وذلك من أصل عدد 266 ألفا و554 رأس ماشية بالمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة الغربية هى الأولى على محافظات الجمهورية من ناحية تحصين هذا العدد من الحيوانات، وأن كافة التحصينات متوفرة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتواجدة بجميع الإدارات الثمانية بالمحافظة، ويتم توزيعها طبقا للحصر الموجود بكل إدارة.

واختتم وكيل الوزارة حديثة قائلا: "يوجد توجيهات ومتابعات يومية من وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك لمتابعة الأعمال الإنشائية وحملات ضبط الأسواق والتطهير فى ظل هذة الظروف وانتشار فيروس كورونا".