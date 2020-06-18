صنعاء (أ ش أ)

توفى فى العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثى، الدكتور المتخصص في علم الأوبئة، ياسين عبد الوارث، بأعراض فيروس كورونا المستجد، وأكد مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، وفاة الدكتور عبد الوارث، بعد إصابته بوباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا أثناء عمله في الميدان، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس.

وأفاد المكتب أن الدكتور ياسين انضم إلى فريق منظمة الصحة العالمية في اليمن منذ بضع سنوات كمنسق ميداني للاستجابة الإنسانية لمختلف الأوبئة، بما في ذلك الكوليرا والدفتيريا ومؤخرًا مرض كوفيد-19.

يذكر أن اللجنة الوطنية العليا لمكافحة انتشار فيروس كورونا أعلنت في بيان مقتضب الثلاثاء، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 885 حالة، بينما تماثل للشفاء 91 حالة، واستقرت الوفيات عند الرقم 214.

وفى ذات السياق، توفي الفنان اليمني حسن علوان الذي اشتهر بشخصية "الشيخ طفاح" عن دوره الرئيسي في المسلسل الرمضاني الشهير "همي همك"، بأعراض فيروس كورونا، في مدينة إب وسط اليمن.

وأكد مصدر طبي لـ"العربية.نت"، أن الفنان علوان الذي يعاني من مرض القلب، تسببت إصابته بفيروس كورونا، في تدهور حالته الصحية بشكل سريع ما أدى إلى وفاته، موضحا أن الفنان علوان توفي في مستشفى جبلة، بمحافظة إب وسط اليمن.

وحولت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مستشفى جبلة إلى مركز للعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا وسط أنباء عن وفاة أعداد كبيرة بالوباء والذين تتكتم الميليشيات في الإفصاح عن عددهم.