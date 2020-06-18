وصول 721 مصريا عالقا من دبى والكويت إلى مطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

استقبل مطار القاهرة عصر اليوم الخميس 3 رحلات استثنائية سيرتها شركة مصر للطيران وإحدى شركات الطيران العربية وشركة طيران مصرية خاصة، وعلى متنها 721 عالقا من المصريين بالخارج.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه وصلت رحلة مصر للطيران القادمة من دبى وعلى متنها 308 كما وصلت رحلة تابعة لإحدى شركات الطيران العربية قادمة من الكويت وعلى متنها 212.

كما وصلت رحلة أخرى قادمة من الكويت تابعة لإحدى الشركات المصرية الخاصة وعلى متنها 201.

ويخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.