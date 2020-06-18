اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم: منصة thanaweya.net تتيح اختبارات سريعة أونلاين تختبر فهم الطالب

الخميس، 18 يونيو 2020 04:52 م
وزير التعليم: منصة thanaweya.net تتيح اختبارات سريعة أونلاين تختبر فهم الطالب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم: تتيح منصة  thanaweya.net إلى جانب المراجعات المختلفة للعديد من المواد الدراسية، اختبارات سريعة أونلاين لاختبار فهم الطالب للموضوع ومساعدته على المذاكرة، ووجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة، بالدخول على  منصة thanaweya.net لطلاب الثانوية العامة وإنشاء حساب للتسجيل في المراجعة النهائية فى مواد التاريخ واللغة العربية واللغة الإنجليزية والديناميكا والفيزياء.


وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المراجعات متاحة مجانا لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.


وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلي المديريات التعليمية في إطار الاستعدادات الأخيرة لعقد امتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل 21 يونيو الجارى، حيث وجه الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات، بضرورة عقد اجتماع مع رؤساء اللجان المنتدبين من المديرية لاعطائهم التعليمات الأخيرة قبل عقد الامتحانات، وذلك في موعد أقصاه غدا الخميس مع مراعاة تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحفاظ علي الصحة العامة.



وشدد رئيس الامتحانات على ضرورة الحفاظ علي المسافة البينية بين الطلاب لا تقل عن متر ونصف، عدم تشغيل المراوح الموجودة باللجان تجنبا لانتقال الفيروسات عن طريق تحريك الهواء، مع ضرورة الانتهاء من فرش اللجان يوم الجمعة حتي تتمكن شركات التعقيم من الانتهاء من تعقيم اللجان يوم السبت، والتأكيد علي تواجد عامل العهدة بالمدرسة يوميا وتكليفه بالمبيت داخل مقر اللجنة حتي تتمكن شركات التعقيم من مباشرة أعمالها طبقا للجدول الزمني المعتمد.

 

وأشار حجازي إلي أنه سيتم توزيع مظاريف الأسئلة يوميا الساعة العاشرة صباحا علي أن يتسلم مراقبي الأدوار المظاريف الخاصة باللجان المكلف بالإشراف عليها وتكليف ملاحظ واحد فقط من كل لجنة باستلام كراسات الخاصة بلجنته، علي أن يبدأ التوزيع بالنمودج (أ) ويكون التوزيع باللجنة المجاورة بالنموذج (ج) وذلك حتي تتناسب نماذج الكراسات الباقية مع مخطط التوزيع المعمول به، والتأكيد علي الطالب بضرورة تسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع في المواعيد المحددة بالجدول المعلن، وفي حالة عدم التسليم يكون تقدير الطالب ( عدم اجتياز)، وعلي رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة.




 


التربية والتعليم

منصة ثانويه دون نت

مراجعات الثانوية العامة

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تعلن تفاصيل المنح الدراسية الجامعية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة

الخميس، 18 يونيو 2020 02:48 م

"اليوم السابع" داخل لجان الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات.. مراحل متعددة يمر بها الطالب لحمايته من كورونا.. بوابات تعقيم ونقاط تباعد بين الطلاب.. التعليم: المدارس جاهزة وتحذر الطلاب من المحمول (فيديو)

الخميس، 18 يونيو 2020 01:24 م

لطلاب الثانوية العامة.. أفضل طريقة للمراجعة ومذاكرة دروسك قبل الامتحانات

الخميس، 18 يونيو 2020 10:00 ص

التعليم تكشف المدة الزمنية لامتحانات الثانوية.. 7 أيام بمعدل 20 ساعة لاختبارات طلاب الشعبة الأدبية.. و9 أيام لعلمى رياضيات بـ22 ساعة و20 ساعة لعلمى علوم.. وتطمينات قوية للطلاب وذويهم بشأن إجراءات الحماية الصحية

الخميس، 18 يونيو 2020 01:13 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة