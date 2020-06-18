وزير التعليم: منصة thanaweya.net تتيح اختبارات سريعة أونلاين تختبر فهم الطالب

محمود طه حسين

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم: تتيح منصة thanaweya.net إلى جانب المراجعات المختلفة للعديد من المواد الدراسية، اختبارات سريعة أونلاين لاختبار فهم الطالب للموضوع ومساعدته على المذاكرة، ووجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة، بالدخول على منصة thanaweya.net لطلاب الثانوية العامة وإنشاء حساب للتسجيل في المراجعة النهائية فى مواد التاريخ واللغة العربية واللغة الإنجليزية والديناميكا والفيزياء.



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المراجعات متاحة مجانا لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.





وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلي المديريات التعليمية في إطار الاستعدادات الأخيرة لعقد امتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل 21 يونيو الجارى، حيث وجه الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات، بضرورة عقد اجتماع مع رؤساء اللجان المنتدبين من المديرية لاعطائهم التعليمات الأخيرة قبل عقد الامتحانات، وذلك في موعد أقصاه غدا الخميس مع مراعاة تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحفاظ علي الصحة العامة.







وشدد رئيس الامتحانات على ضرورة الحفاظ علي المسافة البينية بين الطلاب لا تقل عن متر ونصف، عدم تشغيل المراوح الموجودة باللجان تجنبا لانتقال الفيروسات عن طريق تحريك الهواء، مع ضرورة الانتهاء من فرش اللجان يوم الجمعة حتي تتمكن شركات التعقيم من الانتهاء من تعقيم اللجان يوم السبت، والتأكيد علي تواجد عامل العهدة بالمدرسة يوميا وتكليفه بالمبيت داخل مقر اللجنة حتي تتمكن شركات التعقيم من مباشرة أعمالها طبقا للجدول الزمني المعتمد.







وأشار حجازي إلي أنه سيتم توزيع مظاريف الأسئلة يوميا الساعة العاشرة صباحا علي أن يتسلم مراقبي الأدوار المظاريف الخاصة باللجان المكلف بالإشراف عليها وتكليف ملاحظ واحد فقط من كل لجنة باستلام كراسات الخاصة بلجنته، علي أن يبدأ التوزيع بالنمودج (أ) ويكون التوزيع باللجنة المجاورة بالنموذج (ج) وذلك حتي تتناسب نماذج الكراسات الباقية مع مخطط التوزيع المعمول به، والتأكيد علي الطالب بضرورة تسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع في المواعيد المحددة بالجدول المعلن، وفي حالة عدم التسليم يكون تقدير الطالب ( عدم اجتياز)، وعلي رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة.









