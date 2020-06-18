هاآرتس: سفير واشنطن بإسرائيل أكثر تطرفاً من نتنياهو بشأن ضم أراضى الضفة

كتب - هاشم الفخراني

انتقدت صحيفة " هأارتس" الإسرائيلية في افتتاحيتها سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتل ابيب ديفيد فريدمان لتشجيعه رئيس الوزراء الإسرائيليى بنيامين نتنياهو على خطة ضم الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة في انتقاد شديد للسفير فريدمان ، حيث أطلقت عليه في هذا المقال أسم (سفير الضم في اسرائيل) الرجل المروج لفكرة ارض اسرائيل الكبرى والكاملة.

وأوضحت أنه يدفع خطة الضم قدما ويدعمها بكل قوة اكثر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه ورئيس الوزراء بالتناوب بيني جانتس، وانه عاقد العزم اكثر من نتنياهو وجانتس على عدم تفويت فرصة ضم اكبر مساحة ممكنة من الاراضي مع اقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة الى أنه من غير الواضح من يمثل السفير فريدمان بمواقفه المتطرفة هذه بخصوص الضم فهي اكثر تطرفا من الامريكيين انفسهم ومن الحكومة الإسرائيلية.

ووصفت الصحيفة تصرفات فريدمان على انها سابقة لا مثيل لها من ذي قبل، وبدلا من ان يكون وسيطا نزيها بين الاسرائيليين والفلسطينيين وان يدفع بالفلسطينيين الى العودة للمفاوضات، نجد ان فريدمان منهمك في الاسابيع الاخيرة في عملية التوسط بين نتنياهو ورئيس الوزراء بالتناوب، ومن خلال توجهه هذا فإن الجميع يعلم ان ما يعني فريدمان هو الشأن الداخلي الاسرائيلي فقط.