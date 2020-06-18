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نفوق 15 رأس ماشية وماعز فى حريق بحظيرة بقرية القصر بالداخلة

الخميس، 18 يونيو 2020 10:30 م
نفوق 15 رأس ماشية وماعز فى حريق بحظيرة بقرية القصر بالداخلة حريق فى حظيرة ماشية بقرية القصر بالداخلة
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد من السيطرة على حريق نشب مساء اليوم الخميس، في حظيرة ماشية بقرية القصر بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد ، حيث تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارا يفيد نشوب حريق بقرية في مركز الداخلة.

انتقلت سيارات الحماية المدنية والإطفاء لموقع الحريق، وجرى السيطرة  على الحريق، وأكد اللواء محمد رجب الفحام، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح صحفى، الدفع بسيارتي إطفاء وسيارتي فنطاس مياه، وجرى إخماد النيران.

وأسفر الحريق عن نفوق 7 أبقار و8 ماعز كمية كبيرة من الطيور والأرانب، وجاري حصر الخسائر بمعرفة الجهات المختصة، تحرر محضر بالحادث، وجرى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.


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