اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يطالب المستشفيات الإبلاغ عن الحالات الحرجة لتوفير العلاج (صور)

الخميس، 18 يونيو 2020 03:42 م
محافظ القليوبية يطالب المستشفيات الإبلاغ عن الحالات الحرجة لتوفير العلاج (صور) المحافظ يتفقد المستشفيات بمدينة بنها
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم جولة تفقدية بمستشفي التأمين الصحي ببنها ومستشفى بنها التعليمى وحميات بنها يرافقه اللواء هشام خشبه السكرتير العام المساعد والدكتورحمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية للاطمئنان علي تقديم الخدمة الصحية والاطمئنان على توافر كافة الإجراءات الوقائية  للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية  الكافية.

واستمع المحافظ من مديري المستشفى عن الإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الايجابية وكيفية التعامل معها، مشيداً بجهود الأطباء والتمريض في مهمتهم الإنسانية، وموجها باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات والشكاوى الواردة ،مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم   خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه  حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.
 
كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمتابعة والتواصل الفوري مع غرفة عمليات المحافظة والإبلاغ عن أي حالات مرضية أخرى تحتاج إلى تدخل عاجل من المحافظة  لتوفير العناية الطبية اللازمة  لها.
 
المحافظ يتفقد المستشفيات بمدينة بنها (1)
المحافظ يتفقد المستشفيات بمدينة بنها (1)

المحافظ يتفقد المستشفيات بمدينة بنها (2)
المحافظ يتفقد المستشفيات بمدينة بنها (2)

المحافظ يتفقد المستشفيات بمدينة بنها (3)
المحافظ يتفقد المستشفيات بمدينة بنها (3)

المحافظ يتفقد المستشفيات بمدينة بنها (4)
المحافظ يتفقد المستشفيات بمدينة بنها (4)

المحافظ يتفقد المستشفيات بمدينة بنها (5)
المحافظ يتفقد المستشفيات بمدينة بنها (5)

المحافظ يتفقد المستشفيات بمدينة بنها (6)
المحافظ يتفقد المستشفيات بمدينة بنها (6)

المحافظ يتفقد المستشفيات بمدينة بنها (7)
المحافظ يتفقد المستشفيات بمدينة بنها (7)
 
 
 

 


كورونا

القليوبية

مستشفيات القليوبية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

وزير الطيران لـ"اليوم السابع": أنا بخير وأمارس عملى من مكتبى

وزير الطيران لـ"اليوم السابع": أنا بخير وأمارس عملى من مكتبى

وزير المالية: 241.6 مليار جنيه مخصصات قطاع التعليم قبل الجامـعي فى الموازنة

وزير المالية: 241.6 مليار جنيه مخصصات قطاع التعليم قبل الجامـعي فى الموازنة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة