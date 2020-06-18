اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط: نقل مقلب مخلفات صلبة بعيداً عن الكتلة السكنية في ديروط

الخميس، 18 يونيو 2020 04:25 م
محافظ أسيوط: نقل مقلب مخلفات صلبة بعيداً عن الكتلة السكنية في ديروط نقل مقلب مخلفات صلبة بعيداً عن الكتلة السكنية
أسيوط – ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات النظافة بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية والقروية، فضلًا عن تجميع المخلفات والقمامة بعيداً عن الكتلة السكنية على أن يتم تدوير تلك المخلفات وتعظيم الاستفادة منها، لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذى للمحافظة وإدارة المخلفات الصلبة وإدارة البيئة بالمحافظة ووزارة البيئة لتقديم خدمات أفضل وتوفير بيئة ملائمة لهم دون تلوث عن طريق التخلص الآمن للمخلفات الصلبة، مشيراً إلى نقل مقلب مخلفات بعيداً عن الكتلة السكنية فى ديروط للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح مدحت القاضى رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه تم إلغاء المقلب الوسيط للمخلفات البلدية والصلبة الموجود على ترعة الدلجاوى القبلى بقرية بانوب على بعد 5 كيلو متر تقريبا من مدينة ديروط ونقله إلى قرية دشلوط بالطريق الصحراوى الغربى للجبل أى بالقرب من المقلب العمومى بدشلوط بحوالى 10 ك ، ويبعد عن مدينة ديروط بحوالى 30 ك وعن المحطة الوسيطة الموجودة فى الجبل الغربى لدشلوط بحوالى 5 كيلو، لافتاً إلى الجهد المبذول وأهمية المشاركة المجتمعية فى تنفيذ مثل تلك الخدمات.

وأشار رئيس مركز ومدينة ديروط إلى شن حملات نظافة دورية بمشاركة رؤساء الوحدات القروية وإزالة المخلفات ورفع القمامة من الشوارع والميادين بصفة دورية بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتوجيهات اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة.

 

نقل مقلب مخلفات صلبة بعيداً عن الكتلة السكنية في ديروط (1)
نقل مقلب مخلفات صلبة بعيداً عن الكتلة السكنية في ديروط 
نقل مقلب مخلفات صلبة بعيداً عن الكتلة السكنية في ديروط (2)
نقل مقلب مخلفات صلبة بعيداً عن الكتلة السكنية في ديروط 
نقل مقلب مخلفات صلبة بعيداً عن الكتلة السكنية في ديروط (3)
نقل مقلب مخلفات صلبة بعيداً عن الكتلة السكنية في ديروط (3)

نقل مقلب مخلفات صلبة بعيداً عن الكتلة السكنية في ديروط (4)
نقل مقلب مخلفات صلبة بعيداً عن الكتلة السكنية في ديروط (4)

نقل مقلب مخلفات صلبة بعيداً عن الكتلة السكنية في ديروط (5)
نقل مقلب مخلفات صلبة بعيداً عن الكتلة السكنية في ديروط (5)

نقل مقلب مخلفات صلبة بعيداً عن الكتلة السكنية في ديروط (6)
نقل مقلب مخلفات صلبة بعيداً عن الكتلة السكنية في ديروط (6)

 


اسيوط

مقلب قمامه

اخبار اسيوط

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة