محافظ أسيوط: نقل مقلب مخلفات صلبة بعيداً عن الكتلة السكنية في ديروط

أسيوط – ضحا صالح

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات النظافة بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية والقروية، فضلًا عن تجميع المخلفات والقمامة بعيداً عن الكتلة السكنية على أن يتم تدوير تلك المخلفات وتعظيم الاستفادة منها، لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذى للمحافظة وإدارة المخلفات الصلبة وإدارة البيئة بالمحافظة ووزارة البيئة لتقديم خدمات أفضل وتوفير بيئة ملائمة لهم دون تلوث عن طريق التخلص الآمن للمخلفات الصلبة، مشيراً إلى نقل مقلب مخلفات بعيداً عن الكتلة السكنية فى ديروط للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح مدحت القاضى رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه تم إلغاء المقلب الوسيط للمخلفات البلدية والصلبة الموجود على ترعة الدلجاوى القبلى بقرية بانوب على بعد 5 كيلو متر تقريبا من مدينة ديروط ونقله إلى قرية دشلوط بالطريق الصحراوى الغربى للجبل أى بالقرب من المقلب العمومى بدشلوط بحوالى 10 ك ، ويبعد عن مدينة ديروط بحوالى 30 ك وعن المحطة الوسيطة الموجودة فى الجبل الغربى لدشلوط بحوالى 5 كيلو، لافتاً إلى الجهد المبذول وأهمية المشاركة المجتمعية فى تنفيذ مثل تلك الخدمات.

وأشار رئيس مركز ومدينة ديروط إلى شن حملات نظافة دورية بمشاركة رؤساء الوحدات القروية وإزالة المخلفات ورفع القمامة من الشوارع والميادين بصفة دورية بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتوجيهات اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة.