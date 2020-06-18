اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث الدقهلية تكثف البحث عن ربة منزل اختفت منذ شهر بالدقهلية

الخميس، 18 يونيو 2020 12:51 م
مباحث الدقهلية تكثف البحث عن ربة منزل اختفت منذ شهر بالدقهلية ربة المنزل المختفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية، البحث عن ربة منزل اختفت منذ ما يقرب من شهر عن منزلها بدائرة مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، فى ظروف غامضة.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من محمود عزت ناصف لمأمور مركز دكرنس يفيد بتغيب نجلته سهير 19 سنة منذ 21 من شهر مايو الماضي، عن منزلها ونجلها، وافاد الاب أن الطفل يبلغ من العمر عام واحد.
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس فرع البحث، والرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز، وتم نشر عدد من أفراد الشرطة بجميع الأماكن التى ترددت عليها، وفحص إذ كان هناك شبهة جنائية فى الحادث ام لا،  وبسؤال الاب لم يتهم احد بالتسبب فى غياب نجلته، وتم تحرير المحضر رقم3191 إداري مركز دكرنس لسنة 2020، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 

 


الدقهلية

أخبار الحوادث

اختفاء ربة منزل

مركز دكرنس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إثارة الكرة الأوروبية تنسى عشاق اللعبة أحزان كورونا.. نابولى ينتزع كأس إيطاليا من يوفنتوس.. سيتى يحتفل بعودة الدورى الإنجليزى بثلاثية ضد أرسنال..تشيلسى يدعم صفوفه بهداف لايبزيج.. وتجدد إصابة إيسكو فى ريال مدريد

إثارة الكرة الأوروبية تنسى عشاق اللعبة أحزان كورونا.. نابولى ينتزع كأس إيطاليا من يوفنتوس.. سيتى يحتفل بعودة الدورى الإنجليزى بثلاثية ضد أرسنال..تشيلسى يدعم صفوفه بهداف لايبزيج.. وتجدد إصابة إيسكو فى ريال مدريد

البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة