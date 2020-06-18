مباحث الدقهلية تكثف البحث عن ربة منزل اختفت منذ شهر بالدقهلية

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من محمود عزت ناصف لمأمور مركز دكرنس يفيد بتغيب نجلته سهير 19 سنة منذ 21 من شهر مايو الماضي، عن منزلها ونجلها، وافاد الاب أن الطفل يبلغ من العمر عام واحد.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس فرع البحث، والرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز، وتم نشر عدد من أفراد الشرطة بجميع الأماكن التى ترددت عليها، وفحص إذ كان هناك شبهة جنائية فى الحادث ام لا، وبسؤال الاب لم يتهم احد بالتسبب فى غياب نجلته، وتم تحرير المحضر رقم3191 إداري مركز دكرنس لسنة 2020، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.