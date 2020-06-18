لايف اليوم السابع.. تفاصيل وكواليس جديدة في إعادة العمال المصريين من ليبيا

قدم "اليوم السابع" في لايف على صفحته على فيسبوك، تفاصيل وكواليس جديدة حول عملية إعادة العمال المصريين الـ23 من ليبيا، بعد نشر فيديو الاعتداء عليهم وإهانتهم على أيدى ميليشيات على الأرض الليبية.

وكشف أحمد جمعة مسئول الملف الليبي بجريدة اليوم السابع، عن طبيعة الاتصالات والإجراءات التي قامت بها الأجهزة المصرية لتنفيذ عملية العودة، رغم عدم توافر معلومات مؤكدة في بداية الأزمة، موضحا أن الجانب الليبيى قدم للجهات المصر ية بعض المعلومات الخاصة بمنهج وأسلوب تلك المليشيات والتي استطاع من خلالها الجانب المصري بالإضافة إلى عمل أجهزة الأمن في خلال 72 من تنفيذ عملية عودتهم بنجاح دون أي خسائر بشرية.





وكان الرئيس السيسي قد وجه كافة أجهزة الدولة المعنية بتحرير 23 مصريا العاملين بمدينة ترهونة الليبية، وذلك فور انتشار فيديو مسيء وإهانات تعرضوا لها على أيدي ميليشيات هناك، وتمت عملية العودة في أقل من 72 ساعة من انتشار الفيديو على بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.



وسلط موجز اليوم السابع الضوء ، على ما عبر عنه أهالى العمال العائدين عن سعادتهم وقال صلاح محمد والد أحد العمال العائين فى تصريحات لليوم السابع إن نجله سافر إلى ليبيا للعمل منذ 10 أشهر وعلم باختطافه من خلال الفيديو الذى انتشر وتوقع أنه لن يراه ثانية لكن أجهزة الدولة أثبتت أن المصري لا يهان فى الداخل أو الخارج .



