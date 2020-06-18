اليوم السابع
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كيف واجه محافظ البحر الأحمر أزمة الكلاب الضالة فى محافظته

الخميس، 18 يونيو 2020 05:00 ص
كيف واجه محافظ البحر الأحمر أزمة الكلاب الضالة فى محافظته أزمة الكلاب الضالة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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واجه محافظ البحر الأحمر أزمة الكلاب الضالة المنتشرة فى المحافظة بإصدار عدة قرارات وتوجيهات هامة لأصحاب الكلاب وكذلك لمديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر، بعد أن عقرت كلاب ضالة كانت ترعاها ألمانية الجنسية شابا يعمل محاسبا بالغردقة، تعرف على تلك القرارات والتوجيهات فى المعلومات الآتية..

1- أصدر المحافظ قرارا لأصحاب الكلاب بالإمساك بها خلال السير فى الشوارع.

2- أمهل المحافظ مديرية الطب البيطرى مدة أسبوع لحل أزمة الكلاب الضالة

3- طالب الطب البيطرى بتعقيم الكلاب وإجراء عمليات إخصاء لها لمنعها من الإنجاب

4- توقيع بروتوكول مع احدى الجمعيات المعالجة للحيوانات لعمليات التعقيم والإخصاء

5- كشف المحافظ انه لابد من تقنين منظومة الكلاب حتى لا تؤذى المواطنين

6- المحافظ أكد على وصوله عدة شكاوى بسبب الكلاب الضالة آخرها عقر شاب

7- عملية إيجاد حل للكلاب الضالة بدأت بحملات منذ أمس للطب البيطري

 

وكان كشف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أنه ليس سفاح كلاب، وإنما الحملات التى أصدرها للطب البيطرى لتقنين وضع منظومة الكلاب حتى لا تؤذى المواطنين بعد وصول شكاوى عديدة منها بسب تعرض المواطنين للعقر منها والأطفال.

 

وأكد محافظ البحر الأحمر فى تصريحات له أنه من مربى الكلاب ومحبيها ولديه 4 كلاب فى منزله، وانه عندما تعرض شاب للعقر من كلاب أجنبية كانت تطعمه تصدر تعليمات فورية للطب البيطرى بتعقيم الكلاب الضالة وكذلك التنسيق مع جمعيات تربى وتعالج الحيوانات على إجراء عمليات خصى لها لعدم تزاوجها.

 

وتابع محافظ البحر الأحمر، أن الكلاب الضالة يجب من تقنين تلك الوضع حيث أن الكلاب الضالة يستخدمها البلطجية مؤكدا على أنه أصدر قرار على كل مربى كلاب الحراسة بإمساكها أثناء السير بها فى الطرقات حتى لا تؤذى أحدا.

 

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البحر الاحمر

الغردقة

الكلاب الضالة

قرارات المحافظ لمواجهة الكلاب الضالة

الطب البيطري

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