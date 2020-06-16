اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:29 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

والفيتامينات "ملهاش لازمة"..

عضو لجنة مكافحة كورونا: مرضى الفيروس بمصر يستجيبون لعقار هيدروكسى كلوروكوين

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:51 م
عضو لجنة مكافحة كورونا: مرضى الفيروس بمصر يستجيبون لعقار هيدروكسى كلوروكوين هيدروكسى كلوروكوين فعال فى مرضى كورونا المصريين
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أننا لازلنا نطبق بروتوكول العلاج باستخدام عقار" هيدروكسى كلوروكوين"، لعلاج المرضى المصريين المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن المريض المصرى يستجيب بالعلاج بعقار هيدوكسى كلوروكوين، ويأتي بنتائج جيدة في الحالات البسيطة والمتوسط، مؤكدة أن الحالات الشديدة لها أدوية أخرى كثيرة ومركبة من أكثر من عقار.

وأوضحت، أنه حتى الآن لم يتم استخدام عقار "ريميديسيفير" لعلاج فيروس كورونا في المرضى المصريين

وقالت في تصريحات خاصة لــ" اليوم السابع"، إن الفيتامينات، التي يقبل عليها الكثيرين للوقاية من فيروس كورونا ليس لها أى داعى، مؤكدة على أهمية التغذية الصحية السليمة، مشيرة إلى أن مرضى فيروس كورونا يتم صرف هذه الفيتامينات مع العلاج كمدعم لهم، ولكن إذا لم يأخذها لن يحدث للمريض أى ضرر، مضيفة، إن الفيتامينات "ملهاش أى لازمة".

وأكدت، أن المريض الذى يشك أنه مصاب بفيروس كورونا، إذا شعر بأى أعراض غير طبيعية، مثل ارتفاع حرارة الجسم، أو التهاب وآلام بالحلق، لابد من القيام بعمل أشعة عادية، أو مقطعية، على الصدر، واستشارة الطبيب وعرضها على طبيب الأمراض الصدرية، موضحة أن الطبيب قادر على تشخيص الحالة من بدايتها، وقبل أن يحدث للمريض أى مضاعفات.

وأوضحت الدكتورة جيهان العسال، بأن كل مريض له أعراض مختلفة عن المريض الآخر، حيث أن المريض الذى يعانى من حاله بسيطة، يمكن علاجه بالمنزل، ويظل معزولا حتى يقرر الطبيب العلاج الذى يتناوله في المنزل، بعلاجات خفيفة، ولا يلجا للمستشفى إلا عند الشعور بضيق بالتنفس .

وقالت، إن مرضى الربو عليهم الاستمرار في الأدوية الخاصة بهم وعدم وقفها، وعند الإصابة بفيروس كورونا، يتم علاجهم مثل أى شخص عادى، وينطبق عليهم نفس الارشادات والمحاذير.

 


كورونا

فيروس كورونا

هيدروكسى كلوروكوين

الفيتامينات

فوائد الفيتامينات ليفروس كورونا

فعالية عقار هيدروكسى كلوروكوين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

امبريال كوليدج: تجارب على 300 شخص للقاح كورونا الأسبوع الجارى و6000 فى أكتوبر

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:32 م

اقتربنا من النهاية .. المختبرات تسابق الزمن لتوفير مصل فعال لفيروس كورونا..تجارب على 135 لقاحا.. أكسفورد تطرح التطعيم سبتمبر المقبل..ومودرنا توفره أوائل عام 2021..وبيتسبرج تطرح رقعة جلدية من السكر تحارب الفيروس

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:18 م

مدير الصحة العالمية يطالب بالاستعداد لموسم الانفلونزا لحماية العالم من خسائرها

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:00 ص

ديلي ميل:الصين تطلق المرحلة الثالثة والأخيرة لتجارب لقاح"كورونافاك"لكورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:37 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة تنجح فى تسوية نزاعين بـ 100 مليون دولار مع بتروسيلتك البريطانية

الحكومة تنجح فى تسوية نزاعين بـ 100 مليون دولار مع بتروسيلتك البريطانية

موجز اليوم السابع.. هل تقترب مصر من 100 حالة وفاة بكورونا يوميًا؟.. فيديو

موجز اليوم السابع.. هل تقترب مصر من 100 حالة وفاة بكورونا يوميًا؟.. فيديو

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو إباحى

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو إباحى

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة