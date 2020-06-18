اليوم السابع
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خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 08:00 ص
كوريا الجنوبية تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا أرشيفية
أ ش أ

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سجلت كوريا الجنوبية 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 12 ألفا و257 حالة.


وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن عدد الإصابات اليومي لحالات كورونا ارتفع بشكل حاد بسبب زيادة حالات الإصابة الجماعية ليس في العاصمة وضواحيها فقط، بل في مدينة دايجون أيضا.


وارتفع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة إلى 50 حالة لأول مرة منذ يوم 12 يونيو (56 حالة). وهذه هي المرة الخامسة التي يتجاوز فيها العدد اليومي 50 حالة في هذا الشهر. وكان عدم تجاوز العدد اليومي لـ 50 حالة، من الأهداف التي طرحتها الحكومة الكورية الجنوبية عند تحويل نظام الحجر الصحي من "التباعد الاجتماعي" إلى "التباعد في الحياة اليومية".


وكان العدد قد تراوح بين 30 إلى 40 حالة في الفترة من 14 إلى 16 يونيو بعد أن سجل 49 حالة في يوم 13 يونيو. ثم ارتفع إلى 43 حالة في يوم 17 يونيو.


ومن بين الـ 59 حالة الجديدة، كانت 51 حالة لانتقال العدوى محليا و8 حالات قادمة من الخارج.


ومن بين الـ 51 حالة لانتقال العدوى محليا، جاءت 39 حالة في العاصمة وضواحيها، منها 24 حالة في سول و15 حالة في إقليم كيونج كي.

وجاءت 7 حالات في دايجون و3 حالات في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي وحالة واحدة في كل من سيجون وإقليم جولا الشمالي.


ومن بين الـ 8 حالات القادمة من الخارج، تم اكتشاف 4 حالات من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار. وتضمنت الـ 4 حالات المتبقية، حالة واحدة في كل سول وإقليم كيونج كي ومدينة إنتشون ومدينة دايجو من بين الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي بعد دخولهم إلى البلاد.


ووسط علامات على انتشار الفيروس مرة أخرى في العالم، سجل العدد اليومي لحالات الإصابة القادمة من الخارج عتبة 10 حالات أربع مرات في هذا الشهر.


وأعلنت السلطات الصحية أيضا ارتفاع عدد حالات الوفاة بمقدار حالة واحدة عن اليوم الذي سبقه إلى 280 حالة.

 


كوريا الجنوبية

اصابات

كورونا

فيروس

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