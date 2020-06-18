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فيديو.. تعرف على جهود الداخلية فى إزالة تعديات أملاك الدولة والزراعات

الخميس، 18 يونيو 2020 06:46 م
فيديو.. تعرف على جهود الداخلية فى إزالة تعديات أملاك الدولة والزراعات تعديات
كتب محمود عبد الراضي

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رصد فيديو مواصلة أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمجارى المائية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف .

وتمكنت مديريات أمن أسوان وأسيوط والإسكندرية والأقصر والبحيرة والسويس والفيوم والقليوبية والمنوفية والمنيا وبني سويف وبورسعيد وقنا من تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

 

 

 


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أملاك الدولة

الزراعات

الداخلية

حملات امنية

اخبار الحوادث

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